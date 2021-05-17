Сдать фитиль: наказание за изготовление взрывчатки хотят увеличить вдвое

Тюремный срок за изготовление самодельных взрывчатых веществ предлагают увеличить вдвое. Как выяснили «Известия», это еще один законопроект, который может быть принят Госдумой после трагедии с расстрелом учеников казанской школы. В большинстве фракций к инициативе отнеслись положительно, так как сегодня наказание за это преступление несущественно. Эксперты также считают, что документ будет поддержан, однако это не убережет общество от противозаконных действий психически нездоровых людей.

Оправданная мера

Как выяснили «Известия», в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект «О внесении изменений в статью 223.1 УК РФ». Документом предлагается в два раза ужесточить ответственность за незаконное изготовление взрывчатых веществ, а также незаконные изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств. За такое преступление будет грозить наказание от 6 до 11 лет (сегодня от 3 до 6 лет). За те же деяния, совершенные по предварительному сговору группы лиц, предполагается лишение свободы от 8 до 12 лет (сегодня от 5 до 8 лет). Если преступление совершила организованная группа лиц, то лишение свободы составит от 12 до 15 лет (сегодня от 8 до 12 лет).

«В конце 2014 года УК РФ был дополнен статьей 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Однако анализ правоприменительной практики показывает, что установленные действующей редакцией меры наказания несоразмерны со степенью общественной опасности этих деяний», — говорится в пояснительной записке к документу, которая имеется в распоряжении «Известий».

Также в ней приводится статистка МВД и Генпрокуратуры, посвященная преступлениям, совершенным по этой статье. С 2015 по 2018 годы органы правопорядка зафиксировали более 500 таких случаев. Как отмечается в документе, с начала 90-х до настоящего времени практически все громкие террористические преступления были совершены с применением самодельных взрывных устройств.

Как сообщил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия», автор инициативы Адальби Шхагошев, законопроект он начал разрабатывать еще после трагедии в Керчи в 2018 году, когда массовое убийство в крымском колледже устроил Владислав Росляков.

— Сейчас документ уже получил одобрение партии и направлен на отзыв в правительство. Очевидно, что сегодня наказание за это преступление в России недостаточно серьезно. Например, во Франции это от 20 до 30 лет лишения свободы, а в США, если есть жертвы, — пожизненное заключение. Поэтому не исключаю, что ко второму чтению законопроекта, сроки, указанные в нем, будут увеличены в большую сторону, — отметил парламентарий.

В других фракциях к инициативе отнеслись положительно.

— Инцидент в Казани — большая трагедия. Те, кто совершает подобные вещи, должны понимать, что последствия для них будут очень серьезными. Поэтому, конечно, это надо поддерживать, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Член фракции ЛДПР, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что в этом вопросе нужно опираться на мнение профессионалов.

— Если ФСБ, МВД и другие силовые структуры будут положительно относиться к этому законопроекту, то мы, конечно, его поддержим. Органы правопорядка имеют опыт работы в этой отрасли и соответствующую статистику, — пояснил «Известиям» парламентарий.

Член КПРФ, зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко считает, что инициатива разумная, однако партия примет решение о своем отношении к ней после тщательного изучения.

Пока гром не грянет

Видеоинструкции по изготовлению некоторых взрывчатых веществ можно найти без труда даже на YouTube, некоторые видео набирают до 4,8 млн просмотров. Об этом «Известиям» сообщил независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов.

— Чаще всего подобный контент публикуют зарубежные блогеры. Показывается в подробностях, как правильно и из чего изготавливать оболочку, как и чем начинять самодельное взрывное устройство. Комплектующие, которые трудно изготовить самостоятельно, можно анонимно купить на теневых площадках за относительно небольшую сумму (начиная от $100). Там же можно приобрести и «‎профессиональные» видеокурсы (цена начинается от $250–300) уже с комментариями специалистов и поддержкой, — рассказал эксперт.

По его словам, стоимость обычной консультации химика стоит всего $20, за большую плату могут подготовить список оборудования для оснащения лаборатории. Особое место в распространении взрывчатых компонентов, по его оценкам, занимают мессенджеры.

— В телеграмме существуют каналы, которые продают различные химикаты, включая прекурсоры (соединения, из которых могут быть изготовлены опасные вещества, включая взрывчатку). Найти их можно с помощью поисковиков или закрытых чатов. Там продажи веществ осуществляются килограммами и даже тоннами. Попасть в некоторые чаты довольно затруднительно и можно только по приглашению, — пояснил он.

Глава института избирательных технологий Евгений Сучков убежден, что усиливать наказание необходимо. Но, к сожалению, на это регулирование обратили внимание только после трагедии в Казани, хотя мера наказания за это деяние сегодня объективно несерьезная.

— Всё как в поговорке: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Безусловно, повышать ответственность нужно, но изменится ли к этому отношение контролирующих органов, которые должны пресекать эти деяния, — заявил «Известиям» эксперт.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что это не последний законопроект, который внесут в Госдуму в связи с повышением контроля за оборотом оружия. По его словам, поскольку к этому призвал президент, инициатива будет поддержана депутатами. Однако, как считает эксперт, она не решит проблему с категориями граждан, которые психически нездоровые. При этом он полагает, что участившиеся трагические инциденты в России связаны с глобализацией и влиянием Запада, где такие явления происходят уже очень давно.