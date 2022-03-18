Сдаст ли «золотой паспорт» Кипра председатель комитета Госдумы по монопольному рынку Валерий Гартунг

Председатель комитета Госдумы по монопольному рынку Валерий Гартунг политический долгожитель. Он является неизменным депутатом с 1997 года. И все это долгое время он говорит с трибуны правильные слова о том, как нам обустроить Россию. Но на деле вышло так, что, в первую очередь, рачительно обустраивала семья Гартунгов свое будущее. И как оказалось, не в России, а в Евросоюзе.

Мрачные перспективы

Валерий Гартунг зачастую позволяет себе критиковать правительство. Недавно в Госдуме рассматривались антисанкционные предложения кабинета министров. Лидеры фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» считают, что серьёзных инициатив, которые реально смогли остановить рост цен, помочь промышленности восстановить технологические цепочки, занять на российском рынке ниши, которые освободились после ухода иностранных компаний, пока нет. Депутат фракции Валерий Гартунг с трибуны заявил, что сейчас сложилась та самая ситуация, когда нужны неординарные решения, и правительство должно менять тренд развития российской экономики.

«Если мы оставим всё как есть, то у нас очень мрачные перспективы»,- заявил парламентарий. С утверждением, что у нас перспективы мрачные, согласятся многие. Но, как оказалось, тучи сгущаются и непосредственно над семьей Гартунгов. Если верить сообщению телеграмм-канала «Русская пресса», у жены депутата Марины Гартунг может обнаружиться европейское гражданство. Конечно, к информации из анонимных источников нужно относиться особенно критично. Однако учитывая, что депутат Гартунг находится в санкционном списке, и если информация верна, этого гражданства Гартунг можно в недалеком будущем лишиться.

Золотые паспорта

Семья Гартунг начала обустраиваться на острове Кипр почти двадцать лет назад. Опять же, если довериться неназванным источникам телеграмм-канала «Русская пресса», в кипрской полиции утверждают, что впервые Марина Гартунг прилетела в Пафос летом 2003 года. Три года спустя остров посетил и депутат Валерий Гартунг. По данным тех же источников, семья купила на Кипре квартиру площадью 94 кв. м (и ещё одну в Швейцарии), и открыла ряд офшорных компаний в этой стране. Марина Гартунг получила ARC №563**97 (Alien Registration Certificate — номер иностранца, который выдают при оформлении ВНЖ). Валерий Гартунг тоже получил ARC №563**98 категории Visitor. Порядковые номера документа свидетельствуют о том, что Марина и Валерий Гартунги получили ARC одновременно. Как ни крути, выходит, что и у депутата Валерия Гартунга тоже имелся ВНЖ на Кипре.

Изначально лица с данными аналогичными семейству парламентария были зарегистрированы в Никосии по адресу: 17, Athalassisstreet, flat 103, postcode 2116, Aglantzia, Nicosia, Cyprus. А в 2017 году Марина Гартунг получила кипрский паспорт и стала гражданкой Евросоюза.

Дотошный телеграмм канал, если конечно его информация верна, сообщает, что в рамках программы правительства Кипра «Гражданство за инвестиции», которую ещё называли «Золотыми паспортами», «Марина Гартунг» получила кипрский паспорт K003**24, где её именуют Marina Gartung - на греческом языке Μαρίνα Γκαρτουνγκ. Паспорт был выдан 7 декабря 2017 года и действителен до 7 декабря 2027-го, после чего подлежит перерегистрации (срок действия кипрского паспорта — 10 лет). Соответственно, имеется у Марины Гартунг и кипрское ID (Cyprus ID) №133**41, - кипрское удостоверение личности, которое можно использовать как проездной документ при посещении стран Европы. Оно также действительно до 7 декабря 2027 года.

Телеграмм-канал «Русская пресса» заявляет, что обладает всеми необходимыми документами. Так это или нет, редакции «Нашей версии» проверить не удалось, но заявление анонимов, сделанное с такой уверенностью, дает повод задуматься.

Стоит напомнить, что стоимость «золотого паспорта» на тот момент, когда семейство «Гартунг» решило укорениться в Европе, составляла 2 млн евро. В качестве инвестиций засчитывалось приобретение акций местных компаний, личного бизнеса или недвижимости. То есть получается, что семья Валерия Гартунга вложила для обустройства экономики Кипра два миллиона евро. Вместо того, чтобы инвестировать их в Россию, о чем неустанно напоминает президент.

Валерий Гартунг болезненно отреагировал на компрометирующую его информацию. Он напомнил, что у них с супругой по брачному контракту раздельное имущество: «Это персональные данные гражданина, и если кто-то их публикует, то гражданин имеет право подать в суд».

Выяснять отношения с прессой депутату не в первой. В 2016 году, перед очередными выборами в Госдуму, он, например, написал заявление на имя руководителя областного главка МВД в Челябинске с просьбой найти в действиях «Ura.ru» признаки участия в деятельности организованного преступного сообщества, которое якобы мешает Валерию Гартунгу переизбраться в Госдуму. Тогда Союз журналистов Челябинской области отбил атаку депутата.

«От недвижимости не откажусь и из власти не уйду»

Интерес прессы к особе депутата вполне объясним. Ведь человек он действительно интересный. Валерий Гартунг был генеральным директором ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ). После окончания вуза в 1983 году он начал работать на предприятии слесарем. А в 2020 году семье депутата уже принадлежало около 95,44% акций ЧКПЗ. Разделены они были следующим образом: Валерию Гартунгу — 23,75%, гендиректору ЧКПЗ Андрею Гартунгу (его старшему сыну) — 11,25%, Дмитрию Гартунгу (второму сыну) — 3,8%, их матери, супруге депутата Марине Гартунг — 56,64%.

Объяснить такое благополучие, наверное, можно исключительной работоспособностью семьи Гартунгов.

Справедливости ради надо сказать, что Валерий Гартунг не скрывал наличие недвижимости за рубежом, которая была должным образом задекларирована. В 2013 году, например, он твердо заявлял о том, что не собирается избавляться от недвижимости, как и отказываться от депутатского мандата. По словам Гартунга, в его семье все открыто, публично и улажено с законом. Он так и заявлял: «От недвижимости не откажусь и из власти не уйду».

Объяснить, почему семья вкладывает деньги в офшоры, оказалось сложнее. Челябинский блогер, скрывающийся под псевдонимом «Василий Колесников», обнародовал в 2016 году данные об офшорах челябинских политиков и бизнесменов. Они были взяты из базы данных международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) — авторов «Панамагейта».

«Известный всем виргинский офшор Гартунгов, собственно, давно не секрет, но тут просто международное подтверждение перед избирательной кампанией. Валерий Карлович не развелся, а зря», — писал блогер, намекая на законодательный запрет депутатам и их женам иметь счета за границей и быть учредителем офшоров. Госдума запретила чиновникам и депутатам иметь счета за рубежом еще в 2013 году.

Но и тут у семьи нашлось объяснение. Еще в 2013 году Валерий Гартунг заявлял, что компания Webmark Ltd на Британских Виргинских островах зарегистрирована в 2007 году на его супругу Марину Гартунг. По ее словам, этот офшор создавался на всякий случай для удобства сделок, поскольку британское право предоставляет больше возможностей. Но это так и не пригодилась. Марина Гартунг также подчеркивала, что на компании не было недвижимости и активов, и она ничем не занималась. В 2013 году Марина Гартунг сообщала, что продала офшор. Но пресса задавалась вопросом, почему, в таком случае, она значится среди учредителей Webmark Ltd и три года спустя.

Стоит вспомнить, что ЧКПЗ, генеральным директором которого с 2005 года является сын депутата Андрей Гартунг, а основным акционером супруга Марина Гартунг, постоянный участник госзакупок, и, при этом, постоянный участник судебных процессов. Только за 2020 год, по данным kad.arbitr.ru, мы нашли 118.

Была у семьи и еще одна неприятная история, связанная с детским благотворительным фондом Валерия Гартунга. На сайте Генеральной прокуратуры РФ сообщалось о результатах его проверки №74150500636613.

Среди выявленных нарушений указаны не только отсутствие сведений о видах экономической деятельности, которыми занимается организация, и не только «противоречащее смыслу определения коллегиальности» единоличное управление фондом супругой депутата, но и непредставление на проверку результатов аудита и некоторых других обязательных отчетов за несколько лет деятельности. Кроме того, из полученных в виде благотворительных пожертвований средств за год было потрачено менее 80%. Но Гартунги смогли объяснить и этот факт. В прошлом году депутат заявил о том, что закрывает свой фонд, потому что некоммерческим организациям приходится делать в последние годы, на его взгляд, совершенно бессмысленные вещи.

Но вот европейским правительствам никакие объяснения не интересны. Теперь, попав в санкционный список, депутат Валерий Гартунг сильно рискует лишиться своих вложений. Поднимается вопрос и об отзыве «золотых паспортов» именно у россиян, что, вероятно, коснется и семьи Гартунгов.

Что ж, инвестировать им теперь придется в собственную страну. Как говорится, есть шанс, что слова о необходимом обустройстве родины на этот раз не разойдутся с делами.