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Сдался сам: задержан третий из пяти заключённых, сбежавших из ИВС Истры
12 августа 2021, 17:05 • 21 • В России
Трое из пяти заключённых, сбежавших из следственного изолятора в Истре, задержаны. Двоих оперативники обнаружили на съёмной квартире в Подмосковье, третий пришёл в полицию сам. По данным следствия, помощь в побеге им оказали сотрудники изолятора, которые покинули свой пост, оставив открытыми «кормушки» в двери камер и отключив видеонаблюдение. Ещё двое беглецов, включая Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве Вячеслава Маругова, находятся в розыске.
РИА Новости © Антон Денисов
Задержаны трое из пяти заключённых, сбежавших 6 августа из изолятора временного содержания в Истре. 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану оперативники обнаружили на съёмной квартире в Подольске. «Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путём предоставления укрытия фигурантам. В настоящее время все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На опубликованной ведомством видеозаписи Грозаву и Цуркану говорят, что признают вину в побеге.
Все остальные заключённые, совершившие побег вместе с Мавриди, были осуждены за кражи. Кроме того, Цуркану, по данным истринского суда, был осуждён по ч. 1 ст. 318 — «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Розыск находящихся на свободе беглецов продолжается.
Побег из ИВС
В ночь на 6 августа пятеро заключённых в изоляторе временного содержания в Истре — Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву — совершили побег.
Как сообщали в ГСУ СК по Московской области, мужчины, предположительно, использовали гаечный ключ, чтобы выломать «кормушку» — окно, через которое подают еду, — и скрутить замки, после чего сбежали. В камере остались двое заключённых, которые утверждают, что ночью спали и ничего не видели.
По версии следствия, беглецам помогали сотрудники изолятора. Двое сотрудников истринского ИВС арестованы, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщили в управлении СК по Московской области, по данным следствия, один из сотрудников истринского ИВС, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, что направлены на помещение дежурной части.
Кроме того, источник ТАСС сообщал, что накануне вечером дежурный по изолятору по неизвестной причине перевёл Александра Мавриди из одной камеры в другую, шестиместную, хотя она уже была заполнена.
Расследование уголовных дел в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а также в отношении пяти лиц, совершивших побег (ч. 2 ст. 313 УК РФ), продолжается. Устанавливаются все причины и условия, а также иные лица, способствовавшие совершению данных преступлений, добавили в подмосковном СК.
Киллер на свободе
50-летний Александр Мавриди считается самым опасным из сбежавших заключённых. Он обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи. МВД России объявило о вознаграждении в миллион рублей за помощь в его поимке.
В ночь на 2 ноября 2020 года вооружённые арбалетом Александр Мавриди и его сообщник, Паша Ахмедов, по данным следствия, пробрались в баню, расположенную в деревне Аносино городского округа Истра, где связали владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова и его сожительницу Сабину Газиеву. Злоумышленники «стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме», рассказали в СК. Сабине Газиевой удалось освободиться, сбежать через окно и вызвать полицию из дома соседей. Прибывшие правоохранители обнаружили тело бизнесмена, он был застрелен из арбалета. Также в деревне обнаружили брошенную преступниками машину.
По данным следствия, не позднее ноября 2018 года Мавриди создал на территории Московской области организованную группу, чтобы похитить адвоката и завладеть его дорогостоящей недвижимостью. «Согласно распределённым ролям, Мавриди и его соучастники заманили адвоката обманным путем в загородный дом, расположенный в городе Одинцове, где удерживали мужчину против его воли, применяя к нему физическую силу и выдвигая требования переписать на участников орггруппы недвижимое имущество, — сообщили в СК. — В результате длительного удержания, а именно в период с ноября 2018 по 2 ноября 2020 года, потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи и его имущество — три квартиры, расположенные в городе Москве, общей кадастровой стоимостью более 55 млн рублей — перешло в собственность участников организованной группы».
Уголовные дела о незаконном лишении человека свободы и вымогательстве были объединены в одно производство с делом об убийстве.
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