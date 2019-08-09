Сдался после переговоров: Что ждёт экс-президента Киргизии Атамбаева после задержания

Автор:

Курганов Дмитрий

С третьей попытки

Ближе к вечеру восьмого августа силовикам всё-таки удалось прорвать оборону резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, находящемся в 20 километрах от Бишкека, столицы страны. Примерно в 16:30 около двухсот сотрудников милиции и бойцов спецназа предприняли новую попытку штурма.

При помощи водомёта с тараном были снесены ворота резиденции, и правоохранители смогли войти на её территорию. Им противостояли около 400 сторонников Атамбаева. Силовики стали разгонять их при помощи светошумовых гранат и дымовых шашек. Один из лидеров партии экс-президента, социал-демократ Ирина Карамушкина заявила, что милиция использовала и газовые гранаты.

Пока продолжался штурм, сторонники Атамбаева с помощью громкоговорителей призывали жителей села «выйти за народ». Примерно через три часа после начала операции появились сообщения о том, что бывший глава Киргизии сдался, причём в его штабе сообщили журналистам, что политик пошёл на это добровольно «после долгих переговоров». Вместе с Атамбаевым в сторону Бишкека силовики увезли его советников – Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаеву.

Доставить задержанных в столицу Киргизии оказалось непросто. Предполагая такое развитие событий, сторонники экс-президента перекрыли прямую дорогу из Кой-Таша, поэтому импровизированному кортежу пришлось терять время и ехать в объезд через соседний город Кант.

Ситуация в селе Кой-Таш – месте расположения резиденции экс-президента Киргизии А. Атамбаева. Фото: AP Photo/Vladimir Voronin/ТАСС

«Напали бандиты, стали стрелять»

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что интересы бывшего главы государства будут отстаиваться, тем более что действия силовых структур 7 и 8 августа, по его словам, были неправомерными. Соратники Атамбаева указывают на целый ряд допущенных нарушений – от незаконного лишения его неприкосновенности (решение было принято властями, но не судом) до захвата политика антитеррористическим подразделением контрразведки, хотя в качестве свидетеля он мог быть нужен только МВД.

Сам экс-президент Киргизии после первой попытки штурма также заявил об отсутствии у силовиков полномочий по его задержанию. Он отметил, что согласно действующему законодательству он должен охраняться специальной государственной службой, и так должно быть до вынесения судом окончательного решения. По его словам, силовики должны были спокойно зайти, представиться, а получилось, что «как какие-то бандиты, напали, сразу стали прицельно стрелять в простых людей».

Я не баран, которого Жээнбеков (действующий президент – прим. Царьграда) поведёт глотку резать,

– добавил бывший руководитель страны.

А. Атамбаев. Фото: www.globallookpress.com

Из свидетеля в обвиняемые

Однако теперь ситуация для Атамбаева точно усугубится. К обвинениям в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева при помощи поддельных медицинских документов и организации коррупционных схем при строительстве ТЭЦ в Бишкеке добавятся и другие. В ходе штурма 7 августа погиб заместитель командира спецподразделения «Альфа» Усенбек Ниязбеков, а глава управления внутренних дел по Чуйской области Самат Курманкулов впал в кому. Правоохранительными органами уже заведены уголовные дела по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти».

Сам президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в связи с событиями в Кой-Таше прервал свой отпуск и выступил с заявлением, в котором сообщил, что если раньше Атамбаева приглашали к следователю в качестве свидетеля, то теперь его статус меняется на обвиняемого в тяжком преступлении. «Атамбаев, переживая за собственное благополучие, отказался прийти к следователю. Ради себя он не преминул пожертвовать жизнями людей», – цитирует главу государства Sputnik Киргизия.

Сторонники Атамбаева вышли на улицы Бишкека, протестуя против его задержания. Агрессивно настроенные молодые люди переворачивали мусорные баки и жгли покрышки. На площади Ала-Тоо силовикам удалось разогнать собравшихся протестующих, столкновения происходили и в других частях киргизской столицы. Беспорядки стали причиной закрытия подавляющего большинства торговых точек, прекратили свою работу многие кафе и рестораны. В некоторых местах, в том числе около торговых центров, можно было увидеть небольшие компании численностью 10-15 человек в спортивных костюмах. То тут, то там раздавались призывы к действующему президенту «Сооронбай, кетсин!», что можно перевести как «уходи».

Позже в пресс-службе МВД Киргизии заявили о том, что ситуация в Бишкеке полностью контролируется милицией. Также представитель министерства Карима Аманкулова отметила, что ведётся работа по поиску зачинщиков беспорядков с целью их задержания.

Киргизия. Бишкек. Бойцы спецназа полиции отдыхают в парке рядом с площадью Ала-Тоо, откуда ранее были оттеснены сторонники А. Атамбаева. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Лимит революций исчерпан

Тем временем поздним вечером 8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, чтобы принять участие в юбилейном заседании Евразийского межправительственного совета. Самолёт председателя правительства приземлился в международном аэропорту «Иссык-Куль» в селе Тамчы. Здесь Медведева встретил заместитель главы киргизского правительства Замирбек Аскаров.

Глава российского кабинета министров прокомментировал ситуацию с задержанием Атамбаева. По словам Медведева, в Кремле внимательно следят за происходящим, поскольку хоть это и является внутренним делом Киргизии, но это государство является стратегически важным и крупным партнёром России, участником ОДКБ и Евразийского союза. Премьер выразил мнение, что Киргизия уже исчерпала «лимит на революции» в XXI веке. Медведев подчеркнул, что если в стране начнётся политическая и экономическая нестабильность, это негативно скажется как на огромном количестве её граждан, так и на всём евразийском проекте.

Д. Медведев. Фото: www.globallookpress.com

Нерадужные перспективы

Что же касается дальнейших перспектив Атамбаева, то ничего хорошего его не ждёт. Не поможет и недавний визит в Россию, где экс-президент Киргизии встречался с Владимиром Путиным. Эксперт по Средней Азии Дмитрий Верхотуров так описал ситуацию в эфире НСН:

Русский "Охотник" предвещает "конец эпохи беспилотников" - Sina Российский МИД уже заявил, что это всё внутреннее дело Киргизии, то есть Россия не может в это вмешиваться. Они приехали к Путину, он попытался их примирить. Но противоречия оказались сильнее.

По его мнению, арест Атамбаева не окажет отрицательного воздействия на отношения Москвы и Бишкека.

Некоторое время считалось, что Жээнбеков – протеже Атамбаева. Тем более что передача власти в 2017 году произошла мирно, по итогам выборов. Однако в начале 2018 года отношения испортились. По мнению политологов, Атамбаев хотел стать эдакого рода серым кардиналом, который продолжает управлять страной. Однако Жээнбекова такой сценарий явно не устроил. Теперь же противостояние президента Киргизии и его предшественника из вялотекущего перешло в решающую стадию. Впрочем, сам глава государства формулирует по-другому: «Это противостояние законности и самоволия, превышения личных интересов над государственными». Точно можно сказать одно: ближайшие месяцы Атамбаев проведёт под следствием. А его сторонникам просто не хватит сил, чтобы как-то повлиять на ситуацию в стране.