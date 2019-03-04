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Сдались и убиты: Некоторые русскоязычные боевики ИГ* покинули поле боевых действий в Сирии

04 марта 2019, 02:09  •  89 • В мире
Канал Directorate 4 сообщил о смерти известных боевиков ИГ* - выходцев с постсоветского пространства. Также, по словам взятых с плен игиловцев, они являются гражданами России, а их семьи благополучно вернулись из Сирии в Российское государство.
Несколько русскоязычных боевиков "Исламского государства"* сдались "Сирийским демократическим силам" (СДС), об этом сообщает канал Directorate 4, специализирующийся на боевых действиях в горячих точках.

Перед началом штурма позиций "Исламского государства"* 1 марта СДС. Место боевых действий покинул ряд джихадистов вместе с семьями.
Один из сдавшихся мужчин с двумя сыновьями, по информации канала, заявил, что они из России. Он также пояснил, что воюет в рядах джихадистов уже четыре года, попав в Сирию через турецкий город Газиантеп. Также с ним раньше находились его его мать и жена с четырьмя детьми, которые сейчас перебрались в России.
Второй русскоязычный боевик рассказал, что приехал в Сирию в 2014 году по религиозным причинам.
Всех сдавшихся боевиков отправляют в тюрьмы "Сирийских демократических сил", а их семьи в лагерь "Аль-Хул" в сирийской провинции Хасака.
Также один из неофициальных медиа-ресурсов ИГ* сообщил о смерти нескольких выходцев с постсоветского пространства, часть которых была известными боевиками.
Погибли два сына известного исламиста-выходца из Панкиси (Грузия) — Руслана Мачаликашвили, известного среди джихадистов как Сейфуллах Шишани. Детьми в 2014 году его старший сын Мухаммад и младший Ибрахим дали присягу "Исламскому государству". Мухаммад погиб около месяца назад в боях за Хаджинский карман, Ибрахим — 3 марта в ходе обстрела лагеря джихадистов в долине Евфрата.
Также недавно погиб известный среди игиловцев как Абу Зарр аш-Шишани, который, вероятно, был бывшим военным амиром так называемого вилаята Барака. Известно о смерти двух боевиков, родом из Ингушетии.

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