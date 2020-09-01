Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет...
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
Главная / Политика

Сдались американцам? Германия обсуждает с США санкции против "Северного потока - 2"

01 сентября 2020, 16:30  •  44 • Политика
Германия обсуждает с США санкции против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил глава МИД. Неужели немцы решили сдаться американцам?
Сообщается о том, что Берлин обсуждает с Вашингтоном проблему применения санкционных мер против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Напомним, что только вчера глава МИД Германии напомнил о том, что Европа остаётся уязвимой перед санкциями США - будь это меры, касающиеся Ирана или газопровода "Северный поток - 2".
При этом он подчеркнул, что те, кто хочет того, чтобы вопросы европейской энергетической, внешней и торговой политики решались в Европе, должны понимать, что для этого необходимо реализовать три важных пункта.
Первый касается усиления евро как ведущей валюты, второй - создания европейских платёжных каналов, таких как INSTEX, и третий - создания европейского банка, который будет делать котировки в евро.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственный шанс для Лукашенко
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации в Минске
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испытывать терпение русских
01 сентября 2020, 00:00
Лукашенко провоцирует войну между НАТО и Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор...
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственны...
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации...
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испыты...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2020, 23:35
"Дам приказ на уничтожение": Пушилин сделал предупреждение ВСУ
29 августа 2020, 05:05
"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовском ответе Лукашенко
30 августа 2020, 19:35
Украину продали частной компании в США: телеведущая сделала заявление
27 августа 2020, 03:35
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео
29 августа 2020, 22:30
Он не боится Путина: Секретный план Зеленского
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру
30 августа 2020, 05:50
По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.