Сдались американцам? Германия обсуждает с США санкции против "Северного потока - 2"

Сообщается о том, что Берлин обсуждает с Вашингтоном проблему применения санкционных мер против строительства газопровода "Северный поток - 2".

Напомним, что только вчера глава МИД Германии напомнил о том, что Европа остаётся уязвимой перед санкциями США - будь это меры, касающиеся Ирана или газопровода "Северный поток - 2".

При этом он подчеркнул, что те, кто хочет того, чтобы вопросы европейской энергетической, внешней и торговой политики решались в Европе, должны понимать, что для этого необходимо реализовать три важных пункта.

Первый касается усиления евро как ведущей валюты, второй - создания европейских платёжных каналов, таких как INSTEX, и третий - создания европейского банка, который будет делать котировки в евро.