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Сдались американцам? Германия обсуждает с США санкции против "Северного потока - 2"
01 сентября 2020, 16:30 • 44 • Политика
Германия обсуждает с США санкции против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил глава МИД. Неужели немцы решили сдаться американцам?
Сообщается о том, что Берлин обсуждает с Вашингтоном проблему применения санкционных мер против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Напомним, что только вчера глава МИД Германии напомнил о том, что Европа остаётся уязвимой перед санкциями США - будь это меры, касающиеся Ирана или газопровода "Северный поток - 2".
При этом он подчеркнул, что те, кто хочет того, чтобы вопросы европейской энергетической, внешней и торговой политики решались в Европе, должны понимать, что для этого необходимо реализовать три важных пункта.
Первый касается усиления евро как ведущей валюты, второй - создания европейских платёжных каналов, таких как INSTEX, и третий - создания европейского банка, который будет делать котировки в евро.
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