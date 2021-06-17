Сдали сессию: с чем Госдума готовится уйти на выборы

С 2016 года Госдума провела 427 пленарных заседаний и рассмотрела 4,48 тыс. законопроектов. Депутаты подвели итоги в четверг, 17 июня, на последнем заседании седьмого созыва . Фракции дали разную оценку своей работе, однако были едины в том, что вся она была на благо избирателей. Эксперты считают, что подтвердить или опровергнуть это должны выборы, которые пройдут в сентябре .

Пролетела пятилетка

Госдума 17 июня провела последнее заседание весенней сессии и седьмого созыва. Некоторые депутаты не смогли на него попасть из-за вновь появившегося в парламенте COVID-19 . Например, в числе непришедших оказался глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Также не было на заседании вице-спикера Петра Толстого. Из 450 народных избранников свое присутствие и регистрацию подтвердили только 416. Однако уже во время голосования по утверждению повестки дня их осталось 380.

Хотя тему пандемии в этот раз депутаты не обсуждали, спикер Госдумы Вячеслав Володин делал замечания коллегам, которые ходили без масок . Впрочем, сами парламентарии были в приподнятом настроении, не очень обращали внимание на ковидные ограничения, шутили и как будто были рады завершению своей пятилетней работы. Неудивительно, ведь последние заседания Госдумы длились по девять и более часов.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выступает на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной думы РФ Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Вот и пролетела наша пятилетка. Начинали оптимистично, — стал подводить итоги созыва лидер КПРФ Геннадий Зюганов .

Он вспомнил выступление перед депутатами старейшего депутата Госдумы и нобелевского лауреата, ныне покойного Жореса Алферова, а затем посетовал на невнимание к науке и похвалил спикера Госдумы.

— Вячеслав Володин сделал всё, чтобы в этом зале впервые зазвучали голоса с мест . Нашему академику (депутату Госдумы от КПРФ) Владимиру Кашину дали возможность здесь делать большие доклады по решению проблем АПК, — подчеркнул главный коммунист и на этом с похвалой закончил, перейдя к критике «Единой России».

Он напомнил о роли партии власти в повышении пенсионного возраста, оптимизации науки и здравоохранения, упрекнул за дефицитный бюджет и неиспользование ресурсов для развития страны.

— Последнее заседание это все-таки торжественное мероприятие, — парировал в своем итогом выступлении Зюганову лидер ЛДПР Владимир Жириновский . — Это в каком-то смысле праздник. Но если в этот день снова вываливать огромное количество наших бед, то это не улучшит настроение. Дураку говорить каждый день, что он дурак, он дураком останется.

По его словам, коммунисты взяли власть во время революции, также критиковав царя, но ничего хорошего из этого не получилось. Впрочем, косвенно главный либерал-демократ высказался и о партии власти, отметив, что парламенту нужны не спортсмены и космонавты, а юристы.

Подводя итоги, Владимир Жириновский поблагодарил депутатов своей партии, а также других фракций, особо отметив глав комитетов по международным делам и экономической политике — Леонида Слуцкого и Сергея Жигарева.

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

О результатах работы «Единой России» собравшимся рассказал первый зампред фракции Андрей Исаев. По его словам, единороссы выполнили все свои обещания населению, которые были в их предвыборной программе в 2016 году . Он отметил, что партией были приняты беспрецедентные меры по поддержке семей с детьми, увеличены пособия гражданам и размер материнского капитала, принято решение об обеспечении школьников горячим питанием, до уровня прожиточного минимума повышен МРОТ, а также оказаны другие меры поддержки.

Впрочем, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в ответ напомнил единороссу, что за это время росли не только льготы.

— Хотел выступать по плану, но не могу не отреагировать на выступление представителя «Единой России». Мне захотелось посмотреть, с какой программой они шли на выборы . Потому что за эти пять лет бедность возросла, платежеспособность населения упала. У нас очень низкие показатели по самому широкому кругу вопросов. Но кое-что выросло — цены и тарифы, — отметил он, напомнив о запросе в обществе на социальную справедливость.

В качестве заслуги своей фракции в этом созыве Сергей Миронов назвал принятие закона об отмене сетевого телефонного роуминга, благодаря которому граждане экономят 30 млн в год.

Разобрали завалы

Главные итоги созыва последним подвел спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что за это время состоялось 427 пленарных заседаний, внесено 5,5 тыс. законопроектов, из которых рассмотрено 4,48 тыс .

— Это коэффициент полезного действия Государственной думы. Но это не всё . 2020 законодательных инициатив перешло к нам от предшественников. В портфеле из них осталось 26 законопроектов, 1,3% от законодательных завалов, которые копились более 20 лет, — пояснил он коллегам.

Глава нижней палаты подчеркнул, что законы не механически отклонялись. Каждый из них был изучен, и те, где было разумное объяснение, депутаты поддержали . Также он отметил, что с 2016 года в Госдуму поступило свыше миллиона обращений от граждан. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущий период, что говорит об ответственном отношении депутатов к взаимодействию с избирателями.

Депутаты на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной думы РФ Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Всё это время для нас было главным одно — повышение уровня жизни наших граждан, укрепление страны и принятие законов исключительно в интересах жителей и государства . Спасибо большое за совместную работу. Желаю всем интересных перспектив, — поблагодарил депутатов Вячеслав Володин.

Глава института избирательных технологий Евгений Сучков считает, что оценка эффективности работы парламента будет дана избирателями . Он напомнил, что, по данным ВЦИОМ, рейтинг доверия к «Единой России» сегодня составляет 30%, к другим парламентским партиям — меньше.