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Сдали еще в прошлом веке: в России указали на настоящего предателя Крыма

20 октября 2020, 14:50  •  277 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В 2014 году была восстановлена историческая справедливость
Крымский полуостров вероломным образом был сдан еще во времена правления Никиты Хрущева, а шесть лет назад его вернули в лоно Родины, в Россию. Об этом заявил известный экономист и парламентарий от республики Крым Руслан Бальбек.
Эксперт напомнил о событиях 1954 г., когда бывший тогда во главе правящей компартии Никита Хрущев принял решение о передаче Крыма Украинской ССР. Соответствующий указ издал президиум Верховного Совета Советского Союза. По мнению Бальбека, это решение было ничем иным, как "предательством". Только спустя 60 лет была восстановлена справедливость и полуостров вернулась в состав России.
Так парламентарий отреагировал на заявление главы Незалежной о том, что полуостров в 2014 г. якобы "сдали без боя", передает РИА "Новости". Владимир Зеленский тогда также добавил, что виновные в этом должны быть наказаны.
Бальбек напомнил, что крымчане сами решили свою судьбу и назвал события шестилетней давности "торжеством справедливости".
Ранее сообщалось, что России удалось справиться с одной из проблем, подстроенных Украиной. Так, власти Крыма обнародовали план обеспечения полуострова водой.

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