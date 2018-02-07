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Сдал сам себя: Навальный рассказал подробности своего допроса в СК
07 февраля 2018, 00:24 • 99 • Политика
Оппозиционер выл вызван на допрос в связи с обвинениями в нападении на сотрудника полиции на акции 28 февраля.
Скандально известный российский "оппозиционер" Алексей Навальный поделился подробностями своего допроса в Следственном Комитете. По словам Навального, в его отношении проходит проверка по факту нападения на сотрудника полиции во время акции протеста 28 января в Москве.
Как заявляет "оппозиционер", он обвиняется в нанесении телесных повреждений сотруднику правопорядка. В частности речь идёт об инциденте с пинком в ногу полицейскому. Этом момент присутствует на видео, которое выложил сам же Навальный на своей странице в Instagram.
Эту же информацию подтвердила представитель московского главка СК Юлия Иванова. Она сообщила, что в отношении Навального проводится проверка в связи с нападением на полицейского на акции 28 января.
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