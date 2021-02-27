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Сдал пиджак и забыл: Венедиктов выдал президента США одним фото
27 февраля 2021, 18:20 • 116 • В мире
Курьёзы в большой политике нередки. Иногда они могут привести к непоправимым последствиям, как, например, случай, произошедший с 39-м президентом США Джимми Картером, который сдал в химчистку пиджак с кодами запуска ядерного оружия в кармане. Об этом инциденте в своём телеграм-канале напомнил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Большую политику делают люди, и ничто человеческое им не чуждо. Вот одна из таких историй, которая произошла с 39-м президентом США Джимми Картером (1977-1981 годы). Об этом курьёзе в своём телеграм-канале напомнил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
Он сделал репост фото Картера, пояснив для тех, кто не знает, как оплошал некогда лидер США.
Скриншот Telegram/aavst
Согласно рассказам приближённых лиц президента, Картер однажды решил почистить свой пиджак и, когда сдавал его в химчистку, забыл проверить карманы.
В одном из карманов пиджака Картера лежала пластиковая карта-идентификатор - некий ключ от ядерных ракет с указанием кодов их запуска. Американцы называли эту карту "ядерный ключик" и знали, что она всегда лежала в левом кармане пиджака президента.
Карту с кодами нашли представители секретных служб.
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