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Сдача Курильских островов радикально отразится на нашей безопасности

19 ноября 2018, 21:54  •  39 • Политика
Нешуточные страсти разгорелись в информационном пространстве после намека на то, что Россия может передать острова Хабомаи и Шикотан Японии. Андрей Афанасьев проанализировал, насколько это отвечает национальным интересам и здравому смыслу
Автор:
Афанасьев Андрей
Вопрос земли всегда был одним из самых важных для любого государства и народа. И дело тут далеко не всегда в экономической или военно-политической важности той или иной территории. Земля имеет еще и духовный, метафизический разрез.
В очередной раз убедиться в этом мы смогли после саммита стран АСЕАН в Сингапуре. На нем состоялась встреча главы российского государства Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В ходе разговора среди прочего обсуждалось возможное заключение мирного договора между Россией и Японией на основе советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва может уступить Японии архипелаг Хабомаи и остров Шикотан. После этого журналисты федеральных СМИ начали наперебой перечислять плюсы от такого рода решения. Очевидно, что у них такая работа. Мы же предлагаем подробно разобраться в ситуации с точки зрения русского большинства.

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