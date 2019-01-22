«Сдача» Курил: Как Россия может «поставить на место» Японию?

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Гасанов Камран

С чем японский премьер приехал в Москву? Ответ на этот вопрос ещё накануне его визита озвучили японские СМИ. Согласно их данным, Абэ готов пойти на компромисс. Агентство Киодо писало, что Токио не будет требовать у Москвы сразу четыре острова, а согласен на получение «хотя бы» двух, самых мелких – Шикотан и Хабомаи. Провокационные заявления сделали и сами японские власти. Так, МИД страны отказался требовать у России компенсации, а Синдзо Абэ сказал, что лично будет убеждать русское население Курил в целесообразности их перехода под японскую юрисдикцию.

Надо сказать, что эти поспешные заявления усложнили переговорный процесс. Потому что Владимир Путин уже говорил о том, что мирный договор надо подписывать без предварительных условий. Однако японцам надо отдать должное - они открыто говорят то, о чём думают. Их требования ясны и не скрываются: отдайте нам Хабомаи и Шикотан, и дело в кармане! Может, и России взять пример с японцев и чётко обозначить свою позицию?

Для начала было бы неплохо прекратить ссылаться на советско-японскую декларацию от 19 октября 1956 года. Прочитав отрывок из неё, читатель поймёт, почему это так важно: