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Счётная палата Украины заявила об обращении в суд из-за «Нафтогаза»
28 ноября 2018, 16:54 • 90 • Украина
Председатель Счётной палаты Валерий Пацкан сообщил, что его ведомство обратилось в суд из-за того, что «Нафтогаз» не допустил аудиторов к проверке предприятия.
РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Складывается впечатление, что работникам «Нафтогаза» есть что скрывать. Факт недопуска мы зафиксировали и составили протокол об админнарушении. Он уже передан в Шевченковский райсуд столицы», — указал он.
Пацкан также выразил надежду, что правительство будет способствовать проведению аудита в компании.
Ранее стало известно, что компания «Нафтогаз» не допустила аудиторов Счётной палаты к проверке предприятия.
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