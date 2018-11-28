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Счётная палата Украины заявила об обращении в суд из-за «Нафтогаза»

28 ноября 2018, 16:54  •  90 • Украина
Председатель Счётной палаты Валерий Пацкан сообщил, что его ведомство обратилось в суд из-за того, что «Нафтогаз» не допустил аудиторов к проверке предприятия.
 
РИА Новости
 

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Складывается впечатление, что работникам «Нафтогаза» есть что скрывать. Факт недопуска мы зафиксировали и составили протокол об админнарушении. Он уже передан в Шевченковский райсуд столицы», — указал он.

Пацкан также выразил надежду, что правительство будет способствовать проведению аудита в компании.

Ранее стало известно, что компания «Нафтогаз» не допустила аудиторов Счётной палаты к проверке предприятия.

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