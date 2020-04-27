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Счёт жертв коронавируса в мире пошёл на сотни тысяч: Преодолена новая психологическая отметка

27 апреля 2020, 18:10  •  135 • В мире
Счёт жертв коронавируса в мире пошёл на сотни тысяч. Университет Джона Хопкинса сообщил, что преодолена новая психологическая отметка. От COVID-19 скончалось уже более 200 тысяч жителей планеты.
По информации Университета Джона Хопкинса, количество жертв коронавируса на планете уже превысило отметку в 200 тысяч человек.
Специалисты сообщают о 201,5 тысячи случаев летального исхода. Больше всего таких эпизодов приходится на Европу. Лидерами по числу смертей от COVID-19 оказались Италия (26,3 тысячи случаев), Испания (22,9 тысячи), Франция (22,2 тысячи).
В общей сложности в мире подтверждено 2,8 млн заражений коронавирусом. Впереди с большим отрывом остаются США - в Штатах инфекция выявлена у 924 тысяч граждан. Следом идут Испания (свыше 223 тысяч человек), Италия (более 195 тысяч).
Исцелиться от болезни между тем удалось свыше 811,5 тысячи жителей планеты.
В России, согласно последним сведениям, COVID-19 обнаружили у более чем 74,5 тысячи человек. Из них уже выздоровело 6250 граждан. Число летальных исходов достигло 681.

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