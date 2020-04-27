Счёт жертв коронавируса в мире пошёл на сотни тысяч: Преодолена новая психологическая отметка

По информации Университета Джона Хопкинса, количество жертв коронавируса на планете уже превысило отметку в 200 тысяч человек.

Специалисты сообщают о 201,5 тысячи случаев летального исхода. Больше всего таких эпизодов приходится на Европу. Лидерами по числу смертей от COVID-19 оказались Италия (26,3 тысячи случаев), Испания (22,9 тысячи), Франция (22,2 тысячи).

В общей сложности в мире подтверждено 2,8 млн заражений коронавирусом. Впереди с большим отрывом остаются США - в Штатах инфекция выявлена у 924 тысяч граждан. Следом идут Испания (свыше 223 тысяч человек), Италия (более 195 тысяч).

Исцелиться от болезни между тем удалось свыше 811,5 тысячи жителей планеты.

В России, согласно последним сведениям, COVID-19 обнаружили у более чем 74,5 тысячи человек. Из них уже выздоровело 6250 граждан. Число летальных исходов достигло 681.