Счёт за геноцид - миллиарды: В Крыму пообещали объявить Киеву сумму ущерба

Глава парламента Крыма Владимир Константинов пообещал объявить сумму ущерба, который был нанесён полуострову украинскими властями. Меж тем, счёт за геноцид – миллиарды.

По словам Константинова, работает специальная комиссия по оценке ущерба. Итогом станет сумма, которую предъявят Киеву.

Политик объяснил, что оценивается период нахождения Крыма в составе Украины. За десятилетия Киев не направил в регион "ни копейки". Это нанесло полуострову огромный экономический ущерб. Счёт – на миллиарды долларов.

Константинов подчеркнул, что убытки продолжались и после 2014 года, когда Крым вернулся в состав России. Украинские власти устроили водную, продуктовую, энергетическую и транспортную блокады. Имело место и хищение денег со счетов крымчан, пишет Lenta.ru.

"Эти действия носят явные признаки уголовного преступления, потому что все это – политика геноцида, которую осуществляет официальный Киев против Крыма", - подчеркнул глава крымского парламента.

Ранее некая организация, которая называет себя "прокуратурой автономной республики Крым", существует на Украине и не имеет к полуострову никакого отношения, объявила против Владимира Константинова, а также главы Крыма Сергея Аксёнова подозрения. На странице в Facebook говорилось, что эти два политика совершили "оккупацию" и "нарушили законы и обычаи войны".

"Новости из сумасшедшего дома. Похоже, ошалевшие украинские чиновники демонстративно соревнуются в степени маразма за счёт налогоплательщиков", - опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" ответ на эти подозрения Аксёнов.

Он подчеркнул, что эта "прокуратура" является фейковой, а режим на Украине – нацистский. Его слова приводит РИА "Новости".