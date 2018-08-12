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«Счёт взаимных претензий растёт»: к чему могут привести разногласия между Турцией и США
12 августа 2018, 02:09 • 26 • В мире
Анкара будет искать новых союзников, если Вашингтон не прекратит односторонних выпадов против Турции. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он также отметил, что его страна намерена вести торговлю с партнёрами, в том числе с Россией, в национальных валютах. 10 августа Дональд Трамп сообщил о повышении в два раза пошлин на турецкие сталь и алюминий. Действия США уже привели к рекордному снижению курса лиры по отношению к доллару. Эксперты считают, что раскол между союзниками по НАТО может привести к тому, что Анкара ещё больше сблизится с Россией и Китаем. Между тем, как полагают аналитики, Пентагон рискует лишиться важной авиабазы на территории Турецкой Республики.
Президент Турции Реджеп Эрдоган Reuters © Umit Bektas
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал статью в The New York Times, в которой предупредил Белый дом о готовности Анкары к поиску новых друзей и союзников, если США не пересмотрят свою политику в отношении Турции.
Политик обратился к истории турецко-американских отношений, напомнив, что на протяжении многих десятилетий страны были стратегическими партнёрами и союзниками по НАТО. По словам турецкого лидера, США не раз проявляли непонимание и неуважение к интересам турецкой стороны, особенно эта тенденция усилилась в последние годы.
«В то время, пока в мире скрывается зло, односторонние действия в адрес Турции со стороны нашего давнего американского союзника лишь подорвут интересы и безопасность США. Пока ещё не поздно, Вашингтону следует отказаться от своего ошибочного представления о том, что наши отношения могут быть асимметричными, и примириться с тем фактом, что у Турции есть альтернативы», — пишет турецкий президент.
Особое внимание политик обращает на два эпизода в турецко-американских отношениях. Когда в 2016 году антиправительственные силы попытались осуществить в Турции государственный переворот, Вашингтон не выразил поддержки избранным властям республики, ограничившись призывом к установлению «стабильности». Более того, Штаты укрывают на своей территории турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, хотя Анкара не раз направляла Вашингтону требования о его выдаче. Турецкие власти уверены, что именно Гюлен стоял за неудавшимся госпереворотом.
Вдобавок турецкую сторону разочаровывает сотрудничество американцев с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG), действующими в Сирии. Анкара причисляет YPG к террористическим организациям, считая их филиалом запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана. В статье Эрдогана отмечается, что за последние годы США поставили курдским отрядам тысячи грузовиков оружия. При этом американская сторона последовательно игнорирует озабоченность Анкары и продолжает снабжать YPG вооружениями, добавляет глава Турции.
Кроме того, 11 августа Эрдоган также заявил о намерении вести торговлю с другими странами, в том числе с Россией, в национальных валютах в обход доллара. О этом сообщает агентство Anadolu.
С-400 и пастор Брансон
Со своей стороны, Вашингтон крайне недоволен намерением Анкары приобрести у России ЗРК С-400. Соответствующий контракт был подписан в конце прошлого года. Турция стала первой страной — участницей НАТО, закупившей российские ЗРК. В июне американская администрация предупредила турецкую сторону о готовности ввести санкции против Анкары.
Однако, как заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, Анкара способна ответить на ограничительные меры заокеанского партнёра. После того как конгресс США в конце прошлого месяца ограничил поставки в Турцию истребителей пятого поколения F-35, Реджеп Эрдоган пригрозил подать на США в международный арбитражный суд.
Отказываясь выдать Анкаре Фетхуллаха Гюлена, Вашингтон, со своей стороны, требует от Турции освободить сотрудников американской дипмиссии, включая пастора Эндрю Брансона, арестованных после неудавшегося госпереворота в Турции. Турецкие власти считают, что американские граждане могли участвовать в подготовке мятежа. В июле этого года Анкара согласилась на небольшую уступку — пастор был переведён из тюрьмы под домашний арест.
Однако это не остановило ухудшение американо-турецких отношений. Уже 1 августа США ввели санкции против глав Минюста и МВД Турецкой Республики, объяснив этот шаг нежеланием Анкары отпустить пастора.
«Мы не видим никаких доказательств того, что Брансон совершил какое-либо преступление, и мы уверены, что он стал жертвой несправедливого и незаконного отношения со стороны властей Турции», — заявила тогда официальный представитель Госдепа США Сара Сандерс.
Анкара предприняла симметричный шаг, объявив санкции против министра юстиции и министра внутренних дел США. Если у чиновников были активы в турецкой юрисдикции, после введения санкций они должны быть заморожены.
Стороны попытались урегулировать спор дипломатическими методами — 8 августа в Вашингтоне состоялись переговоры турецкой делегации с первым заместителем главы Госдепа Джоном Салливаном. По сведениям агентства Bloomberg, турецкая сторона выразила тревогу из-за действий США в отношении турецкого банка Halkbank. Напомним, в прошлом году США арестовали американские активы одной из крупнейших кредитных организаций Турции из-за того, что она нарушила антииранские санкции США. Кроме того, был арестован замглавы банка — турецкий бизнесмен иранского происхождения Реза Зарраб.
По информации агентства, американская сторона согласилась обсудить спорные вопросы только на условиях освобождения из тюрьмы пастора Брансона. В результате переговоры завершились провалом, а уже 9 августа курс турецкой национальной валюты снова рекордно снизился по отношению к доллару.
Тем не менее, выступая 11 августа на митинге в турецкой провинции Орду, Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не станет выполнять требование Вашингтона и отпускать Брансона.
«Вы готовы променять своего стратегического партнёра по НАТО на какого-то священника. Мы же делаем то, чего требует правосудие», — заявил турецкий лидер, заочно обращаясь с властям США.
«Агрессивная манера»
Одновременно с этим между Турцией и США разгорается тарифная война — в конце июля Анкара повысила ввозные пошлины для 22 статей американского импорта.
Комментируя эти действия Анкары, в торговом постпредстве США заявили о планах по пересмотру участия турецкой стороны в программе GSP, предусматривающей торговые преференции для развивающихся стран.
10 августа Дональд Трамп распорядился вдвое увеличить ввозные пошлины для турецких стали и алюминия. Об этом политик написал в своём микроблоге в Twitter.
«Только что санкционировал удвоение пошлин на сталь и алюминий из Турции. Их валюта, турецкая лира, стремительно теряет в цене к нашему очень сильному доллару. Теперь (размер пошлин. — RT) для алюминия будет 20%, а для стали — 50%. С Турцией сейчас у нас нехорошие отношения!» — написал Трамп.
Отметим, что ранее Вашингтон уже поднял пошлины на импорт стали и алюминия для всех поставщиков до 25 и 10% соответственно.
Эксперты не берутся строить прогнозы относительно дальнейшего развития американо-турецкой конфронтации.
«Агрессивная манера Трампа в ведении переговоров делает ситуацию малопредсказуемой. Нетрудно заметить, что США сконцентрировали свои санкции в регионе против трёх стран — Турции, Ирана и России. Это говорит лишь о том, что США просто пытаются переломить ситуацию в регионе в свою пользу, сейчас обстоятельства складываются для американской стороны не очень благоприятно», — отметил в интервью RT старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев.
Накануне турецкое правительство заявило, что Анкара не станет расторгать контракты с Ираном из-за санкций, введённых Вашингтоном против Тегерана. Иранское руководство не осталось в долгу — в субботу Тегеран пообещал Турции «постоять друг за друга» перед лицом американских угроз.
«Раскол увеличивается»
Турция вступила в Североатлантический альянс в 1952 году одновременно с Грецией — своим давним оппонентом. И американская, и европейская общественность поначалу скептически относились к идее военного союза с Анкарой, однако американский президент Гарри Трумэн смог пролоббировать это решение. В Белом доме тогда опасались, что Турция подпадёт под влияние СССР — это было бы вдвойне неприятно для американской стороны, если учесть, что именно Анкара контролирует проливы Босфор и Дарданеллы.
Однако Турция доказала свою готовность стать членом альянса, послав несколько тысяч своих военнослужащих на Корейский полуостров сражаться на стороне южан. Это стало серьёзным доводом для принятия страны в НАТО.
При этом в турецком обществе до сих пор сильны антиамериканские настроения, многие жители страны возмущены военным присутствием США на турецкой земле. Как отметил в марте президент Эрдоган, это недовольство ещё больше возросло на фоне противоречий, возникших между странами.
Эксперты сходятся во мнении, что сейчас, говоря о новых друзьях, турецкий президент подразумевает в первую очередь Россию, Иран и Китай.
Как напомнил Константин Труевцев, Россия, Иран и Турция ранее достигли высокого уровня взаимопонимания в рамках Астанинского формата переговоров по Сирии, а недавно Анкара даже попросила принять её в БРИКС.
«Правда, в БРИКС Турция вряд ли войдёт, это немного иной формат. Но зато сможет вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества — через два-три года Анкара спокойно может к ней подключиться. Сейчас Турция активно развивает отношения со всеми значимыми азиатскими государствами, такими как Индия и Китай, и со странами АСЕАН», — пояснил эксперт.
Похожей точки зрения придерживается доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. По мнению эксперта, сейчас наиболее тесные связи установились между Турцией и Россией.
С этими оценками согласен и руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. Как отметил эксперт в интервью RT, лучше всего у Турции отношения развиваются сейчас с Москвой и Пекином.
«Столь глубокое охлаждение в отношениях Турции и США наблюдается впервые, это связано с амбициозной политикой, которую проводит Эрдоган», — добавил Багдасаров.
По мнению Кирилла Коктыша, Дональд Трамп не вполне понимает миссию Североатлантического альянса и считает важными для американской политики другие направления — это тоже способствует расколу внутри НАТО.
Между тем в Турции находится объект, имеющий стратегическое значение для США, — авиабаза Инджирлик, построенная в середине прошлого века. Соединённые Штаты не раз использовали её для военных операций на Ближнем востоке и в Центральной Азии.
Сейчас сохранение американского контингента на авиабазе находится под вопросом. В мае текущего года глава МИД Турции Мевлет Чавушоглу рассказал, что турецкий народ требует от властей закрыть Инджирлик. Отметим, что в прошлом году базу уже покинули ВВС ФРГ из-за серьёзных политических расхождений между Анкарой и Берлином.
Как отметил в интервью RT Константин Труевцев, выводамериканских военных с базы Инджирлик — вполне вероятный сценарий.
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