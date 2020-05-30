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Счёт на сотни миллионов долларов: В "Газпроме" назвали сумму долга Белоруссии за газ
30 мая 2020, 10:55 • 33 • В мире
В "Газпроме" назвали условие для возобновления переговоров по газу с Белоруссией. В компании озвучили сумму долга страны по газу и заявили, что к переговорам вернутся, как только его погасят. Счёт идёт на сотни миллионов долларов.
В "Газпроме" рассказали о сумме долга Белоруссии за поставки газа. Речь идёт о сотнях миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления компании Алексея Миллера. В компании назвали и главное условие для возобновления переговоров.
"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов", - сообщает информагентство.
В белорусское Минэнерго уже направили соответствующее послание.
Напомним, что до этого были долгие споры о ценах на нефтепродукты между Белоруссией и Россией. Белорусская сторона требовала снизить стоимость. После переговоров политических лидеров стран в Сочи в начале февраля появилась информация, что Россия продолжит поставлять нефть в Белоруссию на тех же условиях, что и в 2019 году. Никаких скидок не будет. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщал, что поставки нефти из России в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях. Цены и объёмы поставок энергоносителя будут регулироваться рынком. Кроме того, условия поставок нефти Белоруссии не будут зависеть от объёма поставок.
"Россия не может резко поменять регулирование нефтяной отрасли, внутренние правила России сохранятся", - сказал Дмитрий Козак.
Однако вскоре Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, что при существующих условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Минска должен стоить не более $90 за 1 тыс. куб. м. По его мнению, цены на газ привязаны к стоимости нефти. А это значит, если падают цены на нефть, то и с ценой на газ должно происходить то же самое. В апреле белорусская сторона направила запрос о пересмотре цен в компанию "Газпром".
В мае Россия поставит в Белоруссию 1,13 миллиона тонн нефти. Однако Белоруссия заявила, что будет искать и другие альтернативные пути поставки сырья. С начала 2020 года из-за споров с Россией о цене на нефть два НПЗ Белоруссии были загружены лишь наполовину. Весной 2020 года страна начала закупать танкеры нефти из Саудовской Аравии.
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