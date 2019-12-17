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Счёт идёт на тысячи! Асад разоблачил американских солдат в Сирии

17 декабря 2019, 00:09  •  115 • В мире
Президент Сирии Башар Асад разоблачил американских солдат, отметив, что на территории его республики счёт им идёт не на сотни, а на тысячи. По мнению главы государства, реальные цифры занижены, чтобы не злить пацифистов.
Ещё в начале февраля этого года президент США Дональд Трамп сообщал о том, что в Сирии находится около двух тысяч американских солдат. Президент САР Башар Асад полагает, что американцев в его республике намного больше. И счёт идёт не на сотни, а на многие тысячи.
В интервью китайскому телеканалу Phoenix сирийский лидер опроверг информацию о количестве американских солдат и отметил, что реальные цифры занижаются специально, чтобы, мол, не злить пацифистов.
Башар Асад указал на то, что американский режим во многом опирается на частные военные компании. И даже сейчас точную цифру американских военнослужащих, в том числе и американских "частников", указать сложно. Однако, по мнению сирийского президента, можно говорить о "нескольких тысячах человек".
"Даже если у них несколько сотен американских солдат в Сирии, то у них есть ещё несколько тысяч - может, даже десятки тысяч, - гражданских лиц, работающих на эти ЧВК и воюющих в Сирии. Поэтому точную цифру тяжело установить, но это определённо несколько тысяч человек", - цитирует РИА "Новости" Асада.

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