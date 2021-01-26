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Щупальца Грефа проникли в вузы: Как банкир вербует русскую молодёжь в "мафию"
26 января 2021, 18:50 • 85 • Политика
Щупальца Германа Грефа проникли в вузы. Валентин Катасонов сравнил главу Сбера со спрутом и рассказал, как он вербует русскую молодёжь в "мафию". По мнению эксперта, банкир фактически занимается вывозом интеллектуального капитала России за рубеж.
Доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов раскрыл деятельность главы Сбера по вывозу интеллектуального капитала страны за рубеж.
25 января, в День студента, Сбер запустил первый общероссийский акселератор для студентов и аспирантов SberStudent. Он будет проходить с 1 марта по 31 августа. Участие, как ни странно, бесплатное.
В пресс-службе госкорпорации говорят, что это возможность для молодых людей под руководством менторов Стэнфордского университета научиться мыслить, как предприниматель, и перенять бесценный опыт организации и развития бизнеса от лучших предпринимателей и профессоров Кремниевой долины.
По словам Грефа, SberStudent станет ещё одним направлением компании по развитию предпринимательства и созданию сети технологических корпораций, которые могли бы стать фундаментом экономики нашей страны.
Катасонов, однако, увидел в этой деятельности Сбера совершенно иные мотивы. Своё мнение он высказал в разговоре с корреспондентом канала Царьград.
Он назвал главу госбанка "спрутом", который вытягивает из России всё, что имеет шансы на обеспечение в нашей стране технологического прорыва. Данный акселератор - очередной инструмент в этой деятельности команды Грефа.
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