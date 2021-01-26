Щупальца Грефа проникли в вузы: Как банкир вербует русскую молодёжь в "мафию"

Доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов раскрыл деятельность главы Сбера по вывозу интеллектуального капитала страны за рубеж.

25 января, в День студента, Сбер запустил первый общероссийский акселератор для студентов и аспирантов SberStudent. Он будет проходить с 1 марта по 31 августа. Участие, как ни странно, бесплатное.

В пресс-службе госкорпорации говорят, что это возможность для молодых людей под руководством менторов Стэнфордского университета научиться мыслить, как предприниматель, и перенять бесценный опыт организации и развития бизнеса от лучших предпринимателей и профессоров Кремниевой долины.

По словам Грефа, SberStudent станет ещё одним направлением компании по развитию предпринимательства и созданию сети технологических корпораций, которые могли бы стать фундаментом экономики нашей страны.

Катасонов, однако, увидел в этой деятельности Сбера совершенно иные мотивы. Своё мнение он высказал в разговоре с корреспондентом канала Царьград.

Он назвал главу госбанка "спрутом", который вытягивает из России всё, что имеет шансы на обеспечение в нашей стране технологического прорыва. Данный акселератор - очередной инструмент в этой деятельности команды Грефа.