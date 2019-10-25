Щучья экспертиза

В надзорной инстанции Верховного Суда рассматривается спор о статусе земель, которые больше двух веков назад принадлежали Юсуповым.

Государственная экспертиза, которую поддержали региональное правительство и Министерство культуры РФ, установила, что эти земли не представляют культурной ценности. Свыше 200 лет запустения привели к тому, что все постройки уничтожены, дорожки разбиты, пруд частично осушен, деревья давно сгнили – ни о каком парке нет и речи. Эксперт с 40-летним стажем лично осмотрел объект, использовал многочисленные архивные документы и подготовил заключение в соответствии с Законом «Об объектах культурного наследия», а в суде подтвердил свои выводы.

Мособлсуд в октябре 2018 года поддержал позицию областного правительства и Минкульта. Суд установил, что ни проекта «парка», который у него должен быть по закону, ни других доказательств его исторического происхождения нет.

Никто из истцов не просил о повторной экспертизе – ни до, ни во время суда. Вместо этого они представили заключение своего эксперта, который, впрочем, не осматривал объект и даже не смог описать его местоположение. Неудивительно, что Мособлсуд к такой «экспертизе» не прислушался.

Однако Верховный Суд решил, что землю нужно вернуть в состав культурного наследия, поскольку областное правительство должно было провести повторную экспертизу. Верховные судьи забыли, что закон не позволяет провести повторную экспертизу «по щучьему велению» – это можно сделать только по заявлению заинтересованных лиц или в связи с нарушениями закона, которые допустил эксперт. Ни того, ни другого в данном деле не было.

Более того, Верховный Суд нарушил свою же позицию о том, что если никто не требовал повторной экспертизы – то нет оснований сомневаться в первоначальной экспертизе (решение от 13.09.2017 по делу 71-АПГ17-3).

Странную позицию заняла прокуратура – в суде первой инстанции она выступала против истцов, а в апелляции почему-то стала их поддерживать.

Если Верховный Суд не встанет на защиту собственников земли – получится, что любую землю, которой 200 лет назад владели дворяне (а это треть всей российской земли) можно признать памятником, даже если эта земля давно опустела. Под угрозой окажется жилищное строительство и защита прав собственности, а на бюджет ляжет бремя государственной охраны огромных земельных массивов.