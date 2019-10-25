Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Экстремисты сожгли девушку за жалобу на домогательства главы религиозной школы. ...
Макгрегор уступил Путину первую бутылку своего виски Proper 12
Мэр оставшегося без отопления города Львовской области ушёл в отставку
"Их не воевать посылают, а наблюдать": Военный эксперт объяснил, зачем...
Главная / Аналитика

Щучья экспертиза

25 октября 2019, 14:54  •  21 • Аналитика
В надзорной инстанции Верховного Суда рассматривается спор о статусе земель, которые больше двух веков назад принадлежали Юсуповым.
Государственная экспертиза, которую поддержали региональное правительство и Министерство культуры РФ, установила, что эти земли не представляют культурной ценности. Свыше 200 лет запустения привели к тому, что все постройки уничтожены, дорожки разбиты, пруд частично осушен, деревья давно сгнили – ни о каком парке нет и речи. Эксперт с 40-летним стажем лично осмотрел объект, использовал многочисленные архивные документы и подготовил заключение в соответствии с Законом «Об объектах культурного наследия», а в суде подтвердил свои выводы.
Мособлсуд в октябре 2018 года поддержал позицию областного правительства и Минкульта. Суд установил, что ни проекта «парка», который у него должен быть по закону, ни других доказательств его исторического происхождения нет.
Никто из истцов не просил о повторной экспертизе – ни до, ни во время суда. Вместо этого они представили заключение своего эксперта, который, впрочем, не осматривал объект и даже не смог описать его местоположение. Неудивительно, что Мособлсуд к такой «экспертизе» не прислушался.
Однако Верховный Суд решил, что землю нужно вернуть в состав культурного наследия, поскольку областное правительство должно было провести повторную экспертизу. Верховные судьи забыли, что закон не позволяет провести повторную экспертизу «по щучьему велению» – это можно сделать только по заявлению заинтересованных лиц или в связи с нарушениями закона, которые допустил эксперт. Ни того, ни другого в данном деле не было.
Более того, Верховный Суд нарушил свою же позицию о том, что если никто не требовал повторной экспертизы – то нет оснований сомневаться в первоначальной экспертизе (решение от 13.09.2017 по делу 71-АПГ17-3).
Странную позицию заняла прокуратура – в суде первой инстанции она выступала против истцов, а в апелляции почему-то стала их поддерживать.
Если Верховный Суд не встанет на защиту собственников земли – получится, что любую землю, которой 200 лет назад владели дворяне (а это треть всей российской земли) можно признать памятником, даже если эта земля давно опустела. Под угрозой окажется жилищное строительство и защита прав собственности, а на бюджет ляжет бремя государственной охраны огромных земельных массивов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
25 октября 2019, 08:24
Очередной мыльный пузырь, или Снова реформа в ВСУ
25 октября 2019, 08:24
Россия: Евразия иль Азиопа?
25 октября 2019, 08:24
Самосуд — форма протеста? К событиям в поселке Цигломень
24 октября 2019, 19:24
Одной ногой в рецессии
24 октября 2019, 06:24
На чём будем делать "Сарматы" и Су-57? Станки могут и отключить!
24 октября 2019, 06:24
Четвёртая бригада ПЛ Черноморского флота утёрла нос британским атомоходам «Эстьют». По зубам ли анаэробки?
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2019, 01:39
«Били по почкам, по кистям, по голове»: что говорят о перестрелке в Ростовской област...
25 октября 2019, 11:24
Политолог оценил заявление Киева о прокачке Россией газа через Украину
25 октября 2019, 01:54
"Грузинские снайперы" сдали заказчиков расстрелов на майдане: Всё организов...
25 октября 2019, 11:39
Сценарий Запада рушится: "Бриллиантовые глаза" раскроют правду о катастрофе...
25 октября 2019, 01:39
«Повторяют штампы»: в России ответили на намерение Киева провести переговоры о «возвр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2019, 15:39
«На словах они могут многое»: как армейский спецназ США планирует противостоять России и Китаю
19 октября 2019, 18:54
«Королева разжигателей войны вышла из-за кулис»: Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
24 октября 2019, 03:09
Украину ждет год "разочарования и горечи": Эксперт вынес приговор команде Зеленского
24 октября 2019, 06:24
Фашисты и их пособники. Белгородская область
19 октября 2019, 09:09
«Бросает вызов существующему миропорядку»: в США назвали Россию ключевым фактором повышения расходов НАТО
22 октября 2019, 12:09
"Встали на колени перед Москвой": Решение МИД ФРГ по украинскому "голодомору" вызвало недоумение
21 октября 2019, 16:39
«Мы не боимся»: в Сирии турки угодили в котел
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.