Що ні з'ім, то понадкушую: Киев подбивает к бойкоту ЧМ в России

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Украина добивается от федераций футбола и болельщиков бойкота ЧМ-2018 в России или акций протеста во время турнира.

Киев ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими объединениями о бойкоте чемпионата мира по футболу 2018 года в России, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, переговоры с болельщиками касаются того, "каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России".

Ранее украинцы выступили против бойкота телевизионных трансляций мундиаля в России, который им навязывали власти.

Сборная Украины по футболу не смогла пробиться на ЧМ-2018, уступив в решающем матче команде Хорватии. По итогам отборочного тура украинцы заняли третье место в группе, не пробившись в стыковые матчи.

Чемпионат мира по футболу 2018 года примут 11 российских городов. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля.