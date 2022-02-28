Щитом быть не хотим. Харьковчане начали нападать на солдат ВСУ, прячущихся в жилых кварталах

Харьковчане начали нападать на бойцов ВСУ, которые разместили своё вооружение среди жилых кварталов и таким образом могут подставить под удар артиллерии мирных граждан. Местные жители говорят, что они не хотят быть живым щитом.

В Сети появилось видео, снятое жителем Харькова, на котором некий мужчина пытается прогнать со двора украинского военного. Он толкает человека в камуфляже, после чего силовик стреляет в землю, чтобы отпугнуть гражданского.

В Минобороны России ранее уже заявляли, что украинские военные используют тактику, которую ранее применяли боевики в Сирии. Они размещают свои огневые точки посреди жилых кварталов, прикрываясь мирным населением как живым щитом.

Это существенно осложняет боевые действия. В России уже неоднократно подчёркивали, что русские войска атакуют только военные объекты, гражданскому населению ничего не угрожает. Именно поэтому армия России организовала гуманитарный коридор, по которому мирные жители могут беспрепятственно покинуть Киев.

На прошлой неделе Россия начала спецоперацию на Украине. Её цель - разоружение и денацификация страны. Русские войска встали у Киева, Харькова и ряда других крупных городов. Одновременно армии ДНР и ЛНР начали освобождать свои территории, которые ранее были захвачены ВСУ.