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«Считают исторической защитницей»: почему в Чехии опасаются влияния России на Западные Балканы

22 июля 2019, 09:54  •  51 • В мире
Пражский институт исследований безопасности представил доклад о путях евроинтеграции Западных Балкан. Документ, с которым ознакомился RT, подготовлен при содействии американского «Национального фонда в поддержку демократии» (NED)* — его деятельность признана в РФ нежелательной. В нём авторы указывают, что Брюсселю необходимо нарабатывать репутацию в регионе, поскольку в нём сильны позиции других игроков, прежде всего России и Турции. Отмечается, что население Западных Балкан зачастую воспринимает Москву и Анкару как «исторических защитников». По мнению экспертов, проблемы евроинтеграции региона в первую очередь связаны с кризисом внутри ЕС. Кроме того, как полагают аналитики, Западные Балканы сейчас налаживают эффективное взаимодействие с разными государствами, в частности РФ и Турцией.
 
Reuters © Albert Gea
 

Пражский институт исследований безопасности опубликовал доклад, в котором содержится ряд рекомендаций для ЕС о том, как ускорить процесс евроинтеграции Западных Балкан. Исследование проведено в рамках проекта «Западные Балканы на перепутье: анализ деятельности по оказанию влияния со стороны недемократических внешних сил» при содействии американского «Национального фонда в поддержку демократии» (NED).

Отметим, что под Западными Балканами в Евросоюзе понимают Албанию, Сербию, Черногорию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, а также Косово.  

Так, по мнению авторов документа, новому составу Еврокомиссии следует сконцентрировать внимание на информационной сфере и вкладывать силы «в продвижение имиджа» Европейского союза. 

«Евросоюзу необходимо задействовать механизмы финансирования и средства наращивания потенциала, чтобы оказать поддержку исследовательской деятельности и независимой журналистике и способствовать распространению информации о внешнем влиянии, его причинах и последствиях», — говорится в докладе, с которым ознакомился RT.

Отметим, в начале июля в ЕС согласовали кандидатуры новых руководителей ключевых европейских органов, которые должны обновиться по итогам майских выборов в Европарламент. 16 июля бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен была утверждена на пост руководителя Еврокомиссии. С 1 ноября она сменит на этой должности Жан-Клода Юнкера.

Не менее важным в Пражском институте исследований считают «взаимодействие с субъектами гражданского общества» и «формирование демократической среды» в целях повышения подотчётности местных лидеров.

Вместе с тем, как полагает автор документа, необходимо ограничить возможности местных руководителей «использовать отношения с незападными странами для личной выгоды и укрепления собственной власти».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил опасение, что Запад пытается превратить Балканы в плацдарм для противодействия России, как это происходило на Украине перед событиями 2014 года. 

«Складывается впечатление, что уроки украинской трагедии на Западе так и не выучены. Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в ещё один плацдарм против России. От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем», — подчеркнул Лавров.

 «Препятствуют прозападной ориентации»

Между тем европейские исследователи утверждают, что Россия, Турция, Китай и страны Персидского залива препятствуют прозападной ориентации Балкан, используя экономические, политические, культурные и религиозные рычаги влияния.

Однако российская сторона неоднократно заявляла, что с уважением относится к позиции балканских государств. Так, президент России Владимир Путин отмечал, что вступление Сербии в Евросоюз никак не отразится на сотрудничестве двух стран.

«Мы с уважением относимся к избранному сербским руководством курсу на вступление в ЕС. В отличие от западных партнёров, не пытаемся ставить Белград перед искусственным выбором — вы либо с Россией, либо с Евросоюзом», — заявил российский лидер. 

  • Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
  • Reuters
  • © Stoyan Nenov

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT отметил, что отношение РФ к странам Балканского полуострова базируется на «крепких исторических и культурных связях».

«Историческая память, родственные и культурные компоненты дают очень большой потенциал для того, чтобы сохранять добрые отношения и подключать Западные Балканы к различным экономическим и геополитическим проектам», — считает эксперт.

Специалисты Пражского института исследований безопасности в докладе также отмечают положительный имидж незападных игроков Балканского региона, таких как Россия и Турция, среди местного населения. Однако, согласно документу, ни одна страна не предлагает реальной альтернативы «европейскому пути» развития для Западных Балкан.

«Несмотря на то что крупнейшим донором помощи в целях развития, а также крупнейшим инвестором и торговым партнёром для западнобалканских стран является Европейский союз… многие на Балканах полагают, что эту роль для их стран играет Россия или Турция, и по причине культурной и религиозной близости… считают ту или иную страну своей исторической защитницей», — утверждается в документе.

Глава Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов в интервью RT заметил, что в последнее время в аналитических материалах всё чаще встречается «балканский акцент».

«Мы всё чаще встречаем этот «балканский акцент», что, конечно, не может не настораживать, потому что, как мы помним, исторически именно Балканы — это пороховая бочка Европы. И с Балкан начался не один такой континентальный конфликт», — отметил Мартынов.

Будущее Балканского полуострова

Специалисты Пражского института исследований безопасности также приводят три наиболее вероятных курса будущего развития региона.

Согласно первому сценарию, страны Западных Балкан и ЕС нацелены на интеграцию и все государства получают реальные перспективы вступления в союз. «Возможный вред от действий внешних субъектов» при этом в значительной степени ограничен.

  • Флаги Сербии и ЕС
  • Reuters
  • © Ivan Milutinovic

С другой стороны, авторы отмечают, что европейская интеграция Западных Балкан может идти прежними темпами с «ограниченным успехом». Отмечается, что порой прогресс тормозится, а затем снова возобновляется, при этом другие игроки в регионе усиливают влияние. 

И наконец, европейские аналитики допускают, что балканские государства и вовсе могут заморозить процесс евроинтеграции. Третий сценарий в докладе описывают так: «Движение западнобалканских стран по европейскому пути не прекратилось, но фактически приостановилось, доминирующую роль ЕС в регионе в значительной мере подрывает рост влияния России, Китая и Турции».  

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Однако эксперты, опрошенные RT, сходятся во мнении, что в данный момент сам Евросоюз находится в состоянии системного кризиса и не готов принять новых членов.  

Так, Алексей Мартынов в беседе с RT выразил сомнения относительно евроинтеграции балканских государств.

«Не будет никакой европейской интеграции, тем более сейчас, когда Евросоюз трещит по швам и не то что не готов принимать новых членов, но удержать бы старых. Конечно, такие перспективы становятся ещё более сомнительными», — уверен политолог.

Никита Данюк, в свою очередь, отметил, что в этих условиях Россия, Турция и Китай могут предложить балканским странам взаимовыгодное сотрудничество. 

«В условиях отсутствия какой-либо манеры развития, эти страны (Россия, Турция и Китай. — RT) как раз могут предлагать достаточно эффективные пути. Это энергетическое взаимодействие, это взаимодействие по линии технического сотрудничества, это, конечно, культурные и гуманитарные проекты. Поэтому здесь всё зависит от ЕС, от его готовности как можно быстрее включить эти государства (Западные Балканы. — RT) сначала в орбиту своего информационного влияния, а потом уже сделать их частью НАТО и ЕС», — заключил Данюк.

Аналитики из Пражского института исследований безопасности уже не в первый раз выпускают материал, в котором говорится о якобы попытках России оказывать воздействие на Западные Балканы. В феврале аналитики утверждали, что Москва якобы поддерживает экстремистские и радикальные группировки в регионе. 

 

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

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