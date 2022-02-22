«Считаю своевременным принять суверенитет Донецкой и Луганской народных республик»

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к российскому народу. Самые важные цитаты из выступления — в материале «Известий».

Об истории Украины

«Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении».

«Украина для нас — это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства».

Арка дружбы народов в Киеве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом — за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал».

«Зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые безгранично растущие националистические амбиции на окраинах бывшей империи? Передавать во вновь образуемые, причем часто произвольно сформированные, административные единицы — союзные республики — огромные, часто не имевшие к ним вообще никакого отношения территории. Повторяю, передавать вместе с населением исторической России».

О советском периоде

«У большевиков была цель любой ценой удержаться у власти. Ленинские принципы оказались не просто ошибкой, а гораздо хуже. Конечно, события прошлого уже не изменить, но мы должны сказать о них прямо и честно, без всякой окраски».

Возложение венков к Мавзолею Ленина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

« Украину можно смело назвать Украиной имени Владимира Ильича Ленина . Сейчас там сносят его памятники и называют это декоммунизацией. Мы покажем, что такое декоммунизация».

«Руководство КПСС вместо анализа ситуации ограничилось словоблудием. Внутри Компартии с целью расширить базы поддержки повысили националистическую поддержку. Но напомню, что сейчас у КПСС, к счастью, уже нет таких инструментов. И ее самой нет».

О современной власти на Украине

«Россия полностью рассчиталась за долги Украины, но Киев отказался исполнять соглашения о возврате имущества. Но украинские власти предпочитали вести себя с Россией как иждивенцы. Пример тому — воровство газа».

«Украинские власти не строят благополучие своего народа. А действуют так, чтобы спрятать свои счета в иностранных банках».

«По Украине прокатилась волна радикализма. Пример тому — сожжение людей в Одессе. Они до сих пор не понесли наказание. Мы сделаем всё для того, чтобы покарать тех, кто сжег протестующих в Доме профсоюзов в Одессе. Мы знаем их поименно».

«Бедность, безысходность, потеря промышленности. Это и есть тот прозападный выбор?»

Мемориал у Дома профсоюзов в Одессе Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

«Продолжается ущемление по языковому признаку. Русский изгоняется из школ, магазинов».

«Отдельно скажу о Крыме. Украинской власти нечего противопоставить этому выбору».

«Организуется, по сути, имеет место террористическое подполье. А завершиться оно должно, процитирую, «при поддержке международного сообщества на выгодных для Киева условиях».

«Конституцией Украине запрещается размещение иностранных военных баз. Но, по сути, они уже размещены под прикрытием».

«Нас раз на разом пытаются убедить, что НАТО — оборонительный союз. Предлагают поверить на слово. Но, напомню, нам уже обещали, что войска НАТО ни на дюйм не продвинутся на восток. Но это оказалось пустым звуком. Вступление Украины в НАТО не сейчас, а позже ничего не изменит для России».

О роли США и НАТО в кризисе

«Просто США не нужна такая большая страна как Россия. Отсюда и отношение к нашим предложениям по гарантиям безопасности».

«Наша страна объявлена главной угрозой. Если бы услышали наши предки, они бы не поверили, но это так. Чтобы это поняли в России и на Украине. Многие украинские аэродромы расположены недалеко он наших границ. НАТО сложен плотно контролировать воздушное пространство России вплоть до Сибири. Подлетное время до Москвы из Харькова — семь минут. Это нож к горлу. Уверен, они это просчитывают».

Авиабаза Рамштайн в Германии — опорный пункт ВВС США в Европе Фото: Global Look Press/DPA/Boris Roessler

«Цель одна — сдержать развитие России. И они будут делать это дальше. Без всяких оснований. В связи с этим Россия имеет полное право принимать ответные меры».

«Они плевали на нас. Делают то, что считают нужным. Мы на это не соглашались и никогда не согласимся. Напомню, мы всегда вступает за политико-дипломатическое решение».

«Мы видим, что правящая киевская верхушка не заинтересована в мирном урегулировании. Наоборот, намерена организовать блицкриг».

О главном

«Россия долго это терпела. Но меняются президенты, а режим остается. Он целиком и полностью является порождением национализма. В этой связи считаю своевременным принять давно назревшее решение — принять суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Призываю Государственную думу ратифицировать соглашения, это надо будет сделать в ближайшее время, и заключения соглашения о военном сотрудничестве».