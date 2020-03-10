«Считаю нецелесообразным»: Путин не поддержал снятие ограничений на количество президентских сроков

Владимир Путин не поддержал предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой убрать из Конституции ограничение на количество президентских сроков. По словам российского лидера, общество должно иметь гарантии регулярной смены власти. При этом он не возражает против принятия другой поправки, которая даст ему возможность участвовать в президентских выборах после вступления в силу новой редакции основного закона. Впрочем, он отметил, что Конституционный суд должен одобрить эту инициативу. Кроме того, Путин заявил, что не видит необходимости в проведении досрочных парламентских выборов после изменения Конституции, а также заявил об опасности наделения Госсовета «полномочиями президентского характера».

Во вторник, 10 марта, президент России Владимир Путин посетил пленарное заседание Государственной думы для обсуждения поправок в Конституцию РФ.

Ранее депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести изменения в главный закон страны, отменив ограничения по количеству президентских сроков, или же принять поправку, которая позволит действующему главе государства после вступления в силу новой редакции Конституции принять участие в выборах на этот пост.

После этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин указал, что подобные предложения требуют консультаций с президентом РФ.

Кроме того, депутат от «Единой России» Александр Карелин выступил за внесение поправки о досрочных парламентских выборах после принятия изменений в основной закон.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что президента России должен выбирать Госсовет, в котором должны быть собраны «лучшие люди страны».

«Стабильность должна быть в приоритете»

Своё выступление перед парламентариями глава государства начал с благодарности участникам рабочей группы, которые «в очень интенсивном, напряжённом режиме» участвовали в подготовке поправок в Конституцию. Владимир Путин подчеркнул, что предлагаемые изменения в основной закон направлены на укрепление суверенитета, традиций и ценностей страны, должны раскрыть социальный характер государства и «в целом создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу».

По его словам, особенную роль в эволюционном развитии страны играет именно президент как гарант Конституции. Путин отметил, что России абсолютно необходима «сильная президентская вертикаль».

При этом он выразил уверенность, что наступит время, когда высшая президентская власть в РФ не будет персонифицирована.

«Стабильность должна быть в приоритете, но когда социальная и политическая сферы обретают зрелость, тогда на первый план выходит возможность сменяемости власти, она нужна для динамики развития страны. И в этой перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. Я считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков», — сказал Путин, комментируя одну из инициатив Терешковой.

Вместе с тем, говоря о возможности своего участия в следующих президентских выборах после принятия поправок Конституцию, Владимир Путин отметил, что этот вопрос должен оценить Конституционный суд.

«В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если КС даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона», — пояснил президент.

Отметим, что после выступления российского лидера Госдума приняла предложенную Валентиной Терешковой поправку о предоставлении возможности действующему России участвовать в качества кандидата на выборах главы государства.

Как заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, эта поправка является «очень своевременной» и «поставит все точки над «i».

О досрочных выборах в Госдуму и Госсовет

Необходимости в проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента нет, считает Владимир Путин. По его словам, если граждане РФ проголосуют 22 апреля за поправки на общероссийском голосовании, значит, они подтвердят новые полномочия Государственной думы.

«Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель (Госдумы Вячеслав Володин. — RT), нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу», — указал российский лидер.

Позднее Александр Карелин отозвал предложенную поправку.

Помимо этого, президент России не поддержал предложение Владимира Жириновского о наделении Госсовета полномочиями избирать главу государства. По его словам, такая ситуация приведёт «к двоевластию, к расколу общества», что самым негативном образом отразится на судьбе РФ и её граждан.

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«Наделение других органов власти, центров власти, таких как Совет Безопасности или Госсовет, тем более напрямую народом не избираемых, какими бы то ни было серьёзными полномочиями президентского характера, на мой взгляд, неправильно и неприемлемо, более того — опасно. Во-первых, это ничего не имеет общего с демократией, а во-вторых, неизбежно приведёт к расколу общества», — пояснил Путин.

Добавим, что депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. За данное решение проголосовали 382 депутата, ещё 44 воздержались. Среди изменений, которые будут вынесены на общероссийское голосование 22 апреля, — закрепление мер соцподдержки, новые требования к президенту РФ, а также чиновникам, депутатам и судьям, закрепление роли Госсовета, усиление полномочий Госдумы.