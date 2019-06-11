Считавшаяся пропавшей самая дорогая картина в мире нашлась на яхте саудовского принца - СМИ

По данным журналистов издания Arnet, картина находится на яхте Serene, принадлежащей наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману. Источники, с которыми беседовали журналисты, утверждают, что лично участвовали в транспортировке этого полотна.

Предполагается, что картина будет передана в культурный центр города Аль-Ула после того, как он будет достроен.

Ранее картина Леонардо да Винчи находилась в коллекции российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. Он в свою очередь приобрел ее у швейцарского арт-дилера Ива Бувье за 127,5 млн долларов. Позднее Рыболовлев решил продать эту картину, выставив на аукционе Christie's в Нью-Йорке, где за нее дали 450,3 миллиона долларов.

Покупатель тогда решил остаться анонимным, а полотно с тех пор считается самой дорогой картиной, когда-либо проданной на аукционе.

Слухи о том, что купил полотно именно ибн Салман, ходили довольно давно. Теперь СМИ эту догадку практически подтвердили.

Интересно, что после покупки "Спаситель мира" должен был быть выставлен в музее Лувр Абу-Даби. Однако вскоре показ был отменен. В издании The New York Times появилась заметка о том, что картина исчезла.

Официально о пропаже картины не заявлялось, однако издание утверждает, что на условиях анонимности сотрудники музея подтверждают - местонахождение полотна на сегодняшний день неизвестно. В парижском Лувре рассчитывали заполучить "Спасителя мира" для предстоящей выставки в честь 500-летия со дня смерти да Винчи. И пока ещё надеются, что картина найдется. Однако эксперты рынка искусства всерьёз встревожены.

Отметим, это было не первое исчезновение "Спасителя мира". В истории картины, написанной около 1500 года, зияет дыра - с конца XVIII по конец XIX века. Стоит также признать, что атрибутирование полотна как работы самого да Винчи вызывает широкие споры.