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Считавшаяся пропавшей самая дорогая картина в мире нашлась на яхте саудовского принца - СМИ

11 июня 2019, 02:54  •  84 • В мире
Картина "Спаситель мира" кисти Леонардо да Винчи, до недавнего времени считавшая пропавшей, обнаружилась на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана. Эта самая дорогая в мире картина была куплена на аукционе за 450,3 миллиона долларов.
По данным журналистов издания Arnet, картина находится на яхте Serene, принадлежащей наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману. Источники, с которыми беседовали журналисты, утверждают, что лично участвовали в транспортировке этого полотна.
Предполагается, что картина будет передана в культурный центр города Аль-Ула после того, как он будет достроен.
Ранее картина Леонардо да Винчи находилась в коллекции российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. Он в свою очередь приобрел ее у швейцарского арт-дилера Ива Бувье за 127,5 млн долларов. Позднее Рыболовлев решил продать эту картину, выставив на аукционе Christie's в Нью-Йорке, где за нее дали 450,3 миллиона долларов.
Покупатель тогда решил остаться анонимным, а полотно с тех пор считается самой дорогой картиной, когда-либо проданной на аукционе.
Слухи о том, что купил полотно именно ибн Салман, ходили довольно давно. Теперь СМИ эту догадку практически подтвердили.
Интересно, что после покупки "Спаситель мира" должен был быть выставлен в музее Лувр Абу-Даби. Однако вскоре показ был отменен. В издании The New York Times появилась заметка о том, что картина исчезла.
Официально о пропаже картины не заявлялось, однако издание утверждает, что на условиях анонимности сотрудники музея подтверждают - местонахождение полотна на сегодняшний день неизвестно. В парижском Лувре рассчитывали заполучить "Спасителя мира" для предстоящей выставки в честь 500-летия со дня смерти да Винчи. И пока ещё надеются, что картина найдется. Однако эксперты рынка искусства всерьёз встревожены.
Отметим, это было не первое исчезновение "Спасителя мира". В истории картины, написанной около 1500 года, зияет дыра - с конца XVIII по конец XIX века. Стоит также признать, что атрибутирование полотна как работы самого да Винчи вызывает широкие споры.

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