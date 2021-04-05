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Считали вторым домом: 70 лет назад США лишили жизни супругов Розенберг из-за преданности СССР

05 апреля 2021, 11:45  •  90 • Политика
Ровно 70 лет назад, 5 апреля 1951 года, американский суд приговорил к смертной казни на электрическом стуле Этель и Юлиуса Розенберг. Они единственные граждане США, которых казнили по обвинению в шпионаже в пользу Советского Союза в период холодной войны.
Исполнилось 70 лет с момента вынесения приговора казнить через электрический стул американских супругов Этель и Юлиуса Розенберг.
Розенберги были завербованы секретной разведкой и передавали информацию в центр о ядерном оружии, например информацию о бомбе, сброшенной на Нагасаки.
Супруги состояли в коммунистической партии, а в 1951 году США захлестнуло общественное движение маккартизм - кампания против левых.
Розенберги были преданы Советскому Союзу, считали его своим вторым домом, Родиной. Им не нравилась политика Соединённых Штатов, они видели несправедливость американского общества и ненавидели нацизм.
Но, несмотря на отсутствие доказательств и защиту Альберта Эйнштейна, Шарля де Голля, Томаса Манна и папы римского, суд в США приговорил к смерти супругов Розенберг.

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