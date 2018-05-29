Считаете Казахстан странным? Посмотрите и подумайте! • 187 • Аналитика



Если посмотреть на юго-восток, то на карте там можно увидеть довольно большую республику. Казахстан. Бывшую Казахскую ССР. А в республике, что характерно, можно наблюдать жителей и власти. Это тоже весьма показательно.



На северо-востоке у Казахстана есть Российская Федерация. И в этом государственном образовании есть граждане и жители, часть которых является посетителями некоего сайта «Военное обозрение». И здесь они занимаются тем, что выражают свое мнение и делятся мыслями друг с другом. В том числе и на тему Казахстана.





Недавно коллега Олег Чувакин весьма неплохо прошелся по комментариям наших читателей, так что цитировать никого не буду. И так, собственно, всё понятно. Но есть смысл озвучить несколько мнений насчет Казахстана, скажем так, со стороны.



Самая остроугольная мысль, которая не дает спокойно сидеть на теме Казахстана или там Беларуси, проста, как патрон к АК. А почему они просто обязаны быть такими, какими это представляем себе мы?



Нет, конечно, было бы неплохо жить одним двором и душа в душу. Но, как обычно, есть нюансы.



А вообще, они должны быть такими же, как мы, или как? Вот по Лукашенко прошлись недавно за то, что свой БП организовал. Белорусский. Накидали в карму – мало не покажется.



Прикол с «георгиевской» лентой придумали в России. Внимание, вопрос: должны ли все по примеру России поголовно надевать на 9 Мая эту ленту? Думаю, по желанию. Запрещать – идиотизм, навязывать – еще большая глупость.



Ниже, в фоторепортаже, который снял наш читатель из Казахстана Даурен Касымов, вы сами сможете оценить то количество этих лент у жителей Казахстана.



Можно, кстати, увидеть и «местные» символы. Но – меньше. Это называется свободным выбором. Хочешь – полосатую черно-оранжевую, нет – зелено-красную или небесную.



Здесь, простите, главное не цвет. Здесь главное – понимание, память и уважение. А под каким это флагом делается – дело вообще последнее.



То же самое, в принципе, и с этой латиницей, будь она неладна. Мало того, что ее еще и могут не ввести в обиход (не первый раз идея пролетает), так еще, по большому счету, нам какое дело до того?



Сколько было воплей на тему, что она вобьет клин между народами, что из-за перехода на латиницу в Казахстане будет хуже жить русскоязычному населению, и так далее.



Вот простой вопрос по существу: многие на кириллице могут прочитать казахское письмо? Ну честно? Так простите, какая вам разница, на кириллице или на латинице, если вы ничего все равно не понимаете? Выбор за казахами. Но свое «фе» обязательно надо озвучить! Прилюдно и в брызгах шампанского.



Синдром «старшего брата»? Да, возможно. А надо ли? Вот все эти тыкания по поводу и без оного — ради того, чтобы показать свою какую-то значимость?



Между тем годы идут. И чем дальше, тем больше это будет выглядеть напыщенной глупостью. «Мы вас…» Да не мы. И не вы. Деды-прадеды – да. Они там приложились. А 99% пишущих сегодня в интернетах не могут себя в огородах реализовать, а про целинные земли и байконуры просто помолчим.



Интеграция. Как сегодняшний символ Казахстана: почему нет? Да, перекосы были. Оголтелых хватает везде, и в Казахстане, и в России. И дураков всегда было в достатке. Тут как бы спорить не стоит даже.



Вот теперь уже стоит и к репортажу перейти. Просто посмотрите и сами подумайте, как можно тут разделить на русских и нет, черное и белое, красное и лазоревое.

















Истинно казахские фамилии, Дьяченко и Кравченко, правда?





















































Вот первый раз удалось рассмотреть аналог георгиевской ленточки.



























Истинно казахские фамилии, Дьяченко и Кравченко, правда?Вот первый раз удалось рассмотреть аналог георгиевской ленточки.



Совсем другие казахи, правда? Все рассмотрели исключительность? Нашли отличия? Поняли, почему этот народ прямо спит и видит свое существование исключительно так, как многие на сайте предсказывают?



Для остальных: это провокационный сарказм и саркастическая провокация. Не более того.



Вообще, несмотря на то, какая где власть, суть и память одна. И много общих дел в прошлом. И, кстати, неплохо было бы, чтобы не меньше их было и в будущем. Вот точно так же, вместе. Только на пользу пойдет.



И два слова напоследок от себя, на личном, так сказать, примере. Говорят, что казахи хитрые. О да, такое есть. И главный лис степей — это их лидер. Но хитрость бывает разная, уж поверьте. И казахская весьма и весьма отличается от белорусской и украинской. В лучшую сторону.



Тут каждый сможет привести кучу примеров, говорящих как "за", так и "против". Суть все-таки в том, что, если просто посмотреть в ту сторону, без оглядки на власти (у нас с этим еще хлеще, если что), то любой желающий покритиковать и пообвинять жителей Казахстана во всех грехах, к своему удивлению, сможет (при желании) обнаружить там миллионы людей. Наших.



Это, конечно, личное мнение. И упаси боже его навязывать тем, кто по другую сторону. Если посмотреть на юго-восток, то на карте там можно увидеть довольно большую республику. Казахстан. Бывшую Казахскую ССР. А в республике, что характерно, можно наблюдать жителей и власти. Это тоже весьма показательно.На северо-востоке у Казахстана есть Российская Федерация. И в этом государственном образовании есть граждане и жители, часть которых является посетителями некоего сайта «Военное обозрение». И здесь они занимаются тем, что выражают свое мнение и делятся мыслями друг с другом. В том числе и на тему Казахстана.Недавно коллега Олег Чувакин весьма неплохо прошелся по комментариям наших читателей, так что цитировать никого не буду. И так, собственно, всё понятно. Но есть смысл озвучить несколько мнений насчет Казахстана, скажем так, со стороны.Самая остроугольная мысль, которая не дает спокойно сидеть на теме Казахстана или там Беларуси, проста, как патрон к АК. А почему они просто обязаны быть такими, какими это представляем себе мы?Нет, конечно, было бы неплохо жить одним двором и душа в душу. Но, как обычно, есть нюансы.А вообще, они должны быть такими же, как мы, или как? Вот по Лукашенко прошлись недавно за то, что свой БП организовал. Белорусский. Накидали в карму – мало не покажется.Прикол с «георгиевской» лентой придумали в России. Внимание, вопрос: должны ли все по примеру России поголовно надевать на 9 Мая эту ленту? Думаю, по желанию. Запрещать – идиотизм, навязывать – еще большая глупость.Ниже, в фоторепортаже, который снял наш читатель из Казахстана Даурен Касымов, вы сами сможете оценить то количество этих лент у жителей Казахстана.Можно, кстати, увидеть и «местные» символы. Но – меньше. Это называется свободным выбором. Хочешь – полосатую черно-оранжевую, нет – зелено-красную или небесную.Здесь, простите, главное не цвет. Здесь главное – понимание, память и уважение. А под каким это флагом делается – дело вообще последнее.То же самое, в принципе, и с этой латиницей, будь она неладна. Мало того, что ее еще и могут не ввести в обиход (не первый раз идея пролетает), так еще, по большому счету, нам какое дело до того?Сколько было воплей на тему, что она вобьет клин между народами, что из-за перехода на латиницу в Казахстане будет хуже жить русскоязычному населению, и так далее.Вот простой вопрос по существу: многие на кириллице могут прочитать казахское письмо? Ну честно? Так простите, какая вам разница, на кириллице или на латинице, если вы ничего все равно не понимаете? Выбор за казахами. Но свое «фе» обязательно надо озвучить! Прилюдно и в брызгах шампанского.Синдром «старшего брата»? Да, возможно. А надо ли? Вот все эти тыкания по поводу и без оного — ради того, чтобы показать свою какую-то значимость?Между тем годы идут. И чем дальше, тем больше это будет выглядеть напыщенной глупостью. «Мы вас…» Да не мы. И не вы. Деды-прадеды – да. Они там приложились. А 99% пишущих сегодня в интернетах не могут себя в огородах реализовать, а про целинные земли и байконуры просто помолчим.Интеграция. Как сегодняшний символ Казахстана: почему нет? Да, перекосы были. Оголтелых хватает везде, и в Казахстане, и в России. И дураков всегда было в достатке. Тут как бы спорить не стоит даже.Вот теперь уже стоит и к репортажу перейти. Просто посмотрите и сами подумайте, как можно тут разделить на русских и нет, черное и белое, красное и лазоревое.Совсем другие казахи, правда? Все рассмотрели исключительность? Нашли отличия? Поняли, почему этот народ прямо спит и видит свое существование исключительно так, как многие на сайте предсказывают?Для остальных: это провокационный сарказм и саркастическая провокация. Не более того.Вообще, несмотря на то, какая где власть, суть и память одна. И много общих дел в прошлом. И, кстати, неплохо было бы, чтобы не меньше их было и в будущем. Вот точно так же, вместе. Только на пользу пойдет.И два слова напоследок от себя, на личном, так сказать, примере. Говорят, что казахи хитрые. О да, такое есть. И главный лис степей — это их лидер. Но хитрость бывает разная, уж поверьте. И казахская весьма и весьма отличается от белорусской и украинской. В лучшую сторону.Тут каждый сможет привести кучу примеров, говорящих как "за", так и "против". Суть все-таки в том, что, если просто посмотреть в ту сторону, без оглядки на власти (у нас с этим еще хлеще, если что), то любой желающий покритиковать и пообвинять жителей Казахстана во всех грехах, к своему удивлению, сможет (при желании) обнаружить там миллионы людей. Наших.Это, конечно,. И упаси боже его навязывать тем, кто по другую сторону. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 187 Источник Похожие новости Бомбовый холокост Мосула и Ракки Считаете Казахстан странным? Посмотрите и подумайте! Калининград: западный форпост и ахиллесова пята России

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