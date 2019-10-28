Щит и меч, или Как с умом распорядиться силой • 80 • Аналитика Пролог

Современная международная жизнь протекает в условиях шаткого равновесия. Меняются не только магнитные полюса, но и центры цивилизационного притяжения, былые точки опоры и сигнальные ориентиры. Времена относительного спокойствия на планете остались в прошлом. Все начинает смешиваться в пеструю массу, где общее поведение и шаги кажутся непредсказуемыми.









Старые понятия и политические установки обветшали и залоснились. Советы и организации теряют доверие широкой публики. Многое говорит о том, что международный баланс прошлого века приказал долго жить. Нет, формально он еще существует, о чем мы знаем из политических новостей. Но это всего лишь его оболочка, которая уже не в состоянии скрыть реальности. На смену ему приходит время тревог, неопределенности и рисков.



Западному сообществу, оно же «золотой миллиард» (т.е. миллиард, претендующий на все ценное), уже тяжело оставаться наверху экономической пищевой цепочки мира. Царя горы все активнее теснят оттуда Индия, Бразилия и Китай. Их робкая поначалу борьба постепенно дает плоды на этой скользкой дороге. А Китай, например, уже не скрывает, что больше не намерен быть трудовым концлагерем для Америки и Евросоюза. Он уже открыто (ну, или по-китайски открыто) пытается Западом манипулировать.



Африка из бывшей колонии тоже становится себе на уме. Обобрать ее так же легко, как 100, 200, 300 и 400 лет назад, скорее всего, не получится. Судьба же аравийских монархий, в целом лояльных к Западу, колеблется в зависимости от нефтяных котировок. Поддерживать внешнюю иллюзию благополучия даже им становится все сложнее.



Порою кажется, что нет ничего определенного и даже святого в этом мире, где старый миропорядок уже отцвел, а новый еще не дал побеги. Нет никаких принципов и идей под покрывалом опавших листьев. На это еще накладываются отдельные, хотя и не такие уж и безобидные проблемы.



Америка никак не может справиться с давлением избыточной денежной массы при гигантском внутреннем долге. Тут уже аккуратным дефолтом не обойтись. Китай, что бы он там ни говорил, темпами производства не в состоянии удовлетворить темпы роста населения. А оно без работы начинает бурлить. Кроме того, внешний товарный рынок все-таки ограничен. Даже для такой мировой фабрики, как Китай.



Англию мучают старые комплексы, она переживает не лучшие времена. Превращаться в Испанию она не хочет, а занять место Америки уже не может. У Франции по сравнению с ней еще есть неплохой научно-технический потенциал. Особенно в содружестве с близкой Италией. А вот Германия, наоборот, просела. Бывший возмутитель спокойствия первой половины ХХ века, Германия давно остепенилась. Нынешний немецкий канцлер если и способен чем-то напугать соседей, так это лекциями о необходимости борьбы с коррупцией. Представляете, какую реакцию эти речи вызывают в Южной Европе: в Италии или Греции. Германию на ее привычном европейском поле уже теснит Польша.



Тем не менее, международная ситуация отнюдь не располагает к шутливому тону.



Запад теряет ведущую роль на планете при эволюционном развитии дел. Он еще контролирует основные торговые магистрали, кроме Северного морского пути. У него также есть и сельскохозяйственные угодья. Но на горизонте, кроме финансового, отчетливо виден кризис ресурсный. Особенно когда вскроются истинные масштабы сланцевой аферы в Америке. И на всеобщее обозрение всплывет пустая жижа обмана. Прятать ее без конца под саудовской нефтью и катарским природным газом вряд ли получится. Значит, цены на энергоносители опять поползут вверх.



Природные ресурсы у Запада еще есть, но их уже недостаточно, чтобы удовлетворить собственные аппетиты. А они растут вне зависимости от колебания курса доллара или евро.



Взвинченный и по-своему голодный Запад не будет сложа руки сидеть и смотреть, как все самое ценное уплывает мимо него. А как можно изменить на арене ход неудачно складывающегося матча? Конечно же, конфликтом, дракой на поле. Если не идет своя игра, надо попытаться испортить игру другим. Заставить их играть по своим правилам.



Культурное начало конфликта

Это сначала можно попробовать сделать культурно. Чтобы на всякий случай не рисковать собой. Т.е. прибегнуть к интригам, ссоря другие страны. Или же пытаться ослабить их спорами своих ядовитых намерений.





Вы помните историю о непонятных комариных укусах в Бразилии, с болезнью, ранее неизвестной науке? Или о гуляющей в Африке лихорадке, угрожающей миру, которая затем отчего-то пропала? Видимо, потому, что с ней справились западные ученые-миссионеры. Что ж, и на этом спасибо им. Теперь мы, по крайней мере, знаем, чем они занимаются в своих лабораториях!



Но насекомые и инфекции неизбирательны, во всяком случае, пока. Кроме того, они могут выстрелить не туда в зависимости от капризов погоды. И вообще, не так-то просто бороться с другими с помощью эпидемий. Они работают на перспективу, а результат нужен сегодня, сейчас. В пределах трёх, максимум пяти лет.



Такой или примерно такой срок есть у Запада, чтобы спасти экономический фундамент своей демократии. Иначе спекулировать демократией будет трудно даже внутри него самого. Демократия и права человека хороши, когда приносят выгоду, а не бедность. Под угрозой не только благополучие, но и сам западный образ жизни, внушаемый всем как единственно правильный и возможный для мира.



Своего развенчания упрямый Запад всеми силами постарается не допустить. Но не будем останавливаться только на Западе. Потому что на карте мира есть еще и Восток.



А это динамично растущий Китай, и не только. В Японии, кажется, уже пережили синдром Хиросимы, Нагасаки и Фукусимы. Токио мечтает о большем в лучах восходящего самурайского духа. Одних Курильских островов, по всей видимости, самураям уже мало. А ведь, кроме Японии, есть еще и Корея, страна изменчивая сама по себе.



А на Ближнем Востоке между двумя морями претендует на роль регионального лидера Турция. Она шантажирует Европейский союз передачей ключей от европейских ворот беженцам. За это Турция хочет получать от Европы дань. Анкара ведет разговор с Евросоюзом в капризном тоне. Турция содержит крупную для себя армию при долгах и дефиците источников роста. Но, судя по всему, планы у нее большие. Это толкает ее на политические и военные авантюры.



Снимите розовые очки

Я перечислил эти проблемы не для того, чтобы кого-то шокировать. Но не пора ли снимать розовые очки с носа? Надо видеть картину реального, а не воображаемого или желанного мира, в котором якобы вселенная плодородна, и ее любви хватит всем. Нет, это не так. В жизни всегда есть угрозы, которые надо парировать, а еще лучше – предвосхищать. Но ни в коем случае не отвечать на угрозы дешевым травоядным миролюбием. Это самая опасная и неправильная линия поведения при встрече с проблемами и угрозами. А встретить их в сегодняшнем мире есть вариант у всех.



Никакая страна или союз, какими бы мощными они ни были, в нашем мире не застрахованы от катастроф. Прежняя логика ядерного сдерживания, к сожалению, теряет силу. Особенно для тех, кто не участвовал в атомном соревновании. Откуда им знать, что такое разрушительное воздействие ядерного оружия. Они ведь дело с ним не имели, и надеются, что не будут иметь. Или, наоборот, полагают, что большой дядя в цилиндре подарит им несколько атомных бомб, чтобы вытащить их в паны из навоза. Бессмысленно им доказывать, что за это можно и поплатиться.



Глупость, жадность и безответственность все больше теснят в политике благоразумие. Одними призывами к благоразумию уже не удается решить проблему. Поэтому не стоит к чужой голове прикладывать свою логику. Чужая и не всегда трезвая голова – это всегда потемки.



На самом деле страховки нет даже у великих стран, тогда как мелкие за нее никогда не платили. Повод ли это к тревоге? Нет. Но повод задуматься. Батальоны просят крови



Чужое неадекватное поведение тоже надо закладывать в общую мировую смету. Смета тогда получается ого-го! Многих интересует: а кто за банкет заплатит? Имея в виду, что кто-то должен платить за других. Участь таких мошенников незавидна, и жалеть тех, кто не умеет и не хочет за себя отвечать, не надо. Они сами должны отвечать за все.



Обратите внимание: в нашем разговоре я еще не разу не упомянул слово «Россия». Очередь России впереди. А перед пока на столе мы видим пасьянс, где, кроме тузов, королей и принцев, есть и другие карты по номиналу. Согласитесь, разноцветная выходит колода. Иногда взрывная, как гремучая смесь. Однако поспешу успокоить впечатлительную часть публики.



Стакан наполовину пуст

Разные негативные явления, природные и политико-социальные, падают к нам на голову как из рога изобилия. К реальным, касающимся нас лично, спешат прильнуть почерпнутые из новостей, слухов и интернета. Отражаясь в уме, как зеркальной комнате, все это способствует росту пессимистических настроений. Когда мы начинаем не то чтобы хотеть плохого, а его ждать. Это ошибка.



Вы говорите, тяжелое время. А раньше оно было лучше и легче? Конечно, мы ведь тогда не жили и не несли на себе груз забот. А вот сегодня пришла очередь наша, и пропустить ее не получится. Как бы того ни хотелось.



Опыт столетий показывает, что именно на смене эпох люди чаще всего задумывались о конце света. Имея на то свои веские основания. Тем не менее, они жили и выжили. Неужели на этот раз все должно быть совсем по-другому?



У меня есть сильные подозрения, что «апокалипсиса» (ядерного и иного) все-таки не случится. Страшный конец света придется несколько отложить. Если бы конец требовался, он наступил бы гораздо раньше. Не знаю, в чем тут причина, но у земли, как у воды и солнца, видимо, еще есть кредит доверия к человеку. Как и ко всему человечеству. Или же все проще: он им еще нужен. Так что продолжение истории у нас с вами, друзья, есть.



Но общее будущее окажется для всех не одинаковым, а разным. В основном в зависимости от усилий. За счастливый билет туда каждому еще предстоит побороться. Для этого уже сейчас надо позаботиться о себе, вместо того чтобы думать о человечестве.



Надо иметь наготове свои сильные аргументы, а недостатки, наоборот, скрыть. Сделать так, чтобы они не мешали, или ими не смели пользоваться. Ловко ковать железо, когда станет вдруг горячо. Не зевать и не расслабляться, о чем надо уже забыть. Надеяться на лучшее, но тем не менее быть готовыми ко всему. Опираться на ясную и холодную голову. И еще: обязательно держать порох сухим. Это никогда не мешает, но всегда может помочь. Ну вот, как-то так.



С прицелом на будущее

А теперь, друзья, мы перейдем и к России. Что же она? Какие задачи стоят перед ней с прицелом на будущее? Некоторые я уже перечислил, но добавить кое-что стоит.



На мой взгляд, главное для нее – сохранить свои территории, ресурсы и недра. Избавить экономику от либеральных реформ. Добиться наконец демографического роста, создав для этого все предпосылки. Строить дороги, осваивать Северный морской путь. Полностью контролировать воздушное пространство и всю прилегающую морскую зону.



Другие задачи, тоже насущные, будут решены позже. О наиболее важном я уже рассказал.



Нет, я не призываю к пассивности. Иногда в интересах своего поля надо уметь играть на чужом. Но это вопросы тактики, а не стратегии. А стратегия у нас такая: Россия должна оставаться Россией, что бы ни произошло вокруг. Это ей, кстати, вполне по плечу.



У нас нет союзников? Ну и что. Можно подумать, раньше они были. А сами мы разве себе не союзники?



Все наши оппоненты давно известны, мы имеем точное представление на их счет.



Блок НАТО ходит вокруг да около, делая ставку на политическое давление, косвенную борьбу. НАТО избегает с Россией прямых столкновений. В его принципах по отношению к России ничего странного не видно. Китай осторожен. Его руководству хватает ума воздерживаться от военно-политических приключений. Особенно когда сила китайского оружия и армии не ясна. Коммунистам Китая пока хватает проблем внутренних, а не внешних. Здесь, как я уже говорил, неожиданностей больше стоит ждать от Японии и Кореи: как Северной, так и Южной. Турцию тоже надо держать в фокусе пристального внимания. И, исходя из ее шагов, совсем необязательно, что это внимание будет для нее добрым.



В нынешней обстановке нет ничего для нас сверхъестественного, того, с чем бы мы не сталкивались раньше. Надо все лишь использовать карты, имеющиеся под рукой. О том, как это сделать, мы с вами и поговорим.



А пока перекур. Эй, далеко не уходите, продолжение следует! Современная международная жизнь протекает в условиях шаткого равновесия. Меняются не только магнитные полюса, но и центры цивилизационного притяжения, былые точки опоры и сигнальные ориентиры. Времена относительного спокойствия на планете остались в прошлом. Все начинает смешиваться в пеструю массу, где общее поведение и шаги кажутся непредсказуемыми.Старые понятия и политические установки обветшали и залоснились. Советы и организации теряют доверие широкой публики. Многое говорит о том, что международный баланс прошлого века приказал долго жить. Нет, формально он еще существует, о чем мы знаем из политических новостей. Но это всего лишь его оболочка, которая уже не в состоянии скрыть реальности. На смену ему приходит время тревог, неопределенности и рисков.Западному сообществу, оно же «золотой миллиард» (т.е. миллиард, претендующий на все ценное), уже тяжело оставаться наверху экономической пищевой цепочки мира. Царя горы все активнее теснят оттуда Индия, Бразилия и Китай. Их робкая поначалу борьба постепенно дает плоды на этой скользкой дороге. А Китай, например, уже не скрывает, что больше не намерен быть трудовым концлагерем для Америки и Евросоюза. Он уже открыто (ну, или по-китайски открыто) пытается Западом манипулировать.Африка из бывшей колонии тоже становится себе на уме. Обобрать ее так же легко, как 100, 200, 300 и 400 лет назад, скорее всего, не получится. Судьба же аравийских монархий, в целом лояльных к Западу, колеблется в зависимости от нефтяных котировок. Поддерживать внешнюю иллюзию благополучия даже им становится все сложнее.Порою кажется, что нет ничего определенного и даже святого в этом мире, где старый миропорядок уже отцвел, а новый еще не дал побеги. Нет никаких принципов и идей под покрывалом опавших листьев. На это еще накладываются отдельные, хотя и не такие уж и безобидные проблемы.Америка никак не может справиться с давлением избыточной денежной массы при гигантском внутреннем долге. Тут уже аккуратным дефолтом не обойтись. Китай, что бы он там ни говорил, темпами производства не в состоянии удовлетворить темпы роста населения. А оно без работы начинает бурлить. Кроме того, внешний товарный рынок все-таки ограничен. Даже для такой мировой фабрики, как Китай.Англию мучают старые комплексы, она переживает не лучшие времена. Превращаться в Испанию она не хочет, а занять место Америки уже не может. У Франции по сравнению с ней еще есть неплохой научно-технический потенциал. Особенно в содружестве с близкой Италией. А вот Германия, наоборот, просела. Бывший возмутитель спокойствия первой половины ХХ века, Германия давно остепенилась. Нынешний немецкий канцлер если и способен чем-то напугать соседей, так это лекциями о необходимости борьбы с коррупцией. Представляете, какую реакцию эти речи вызывают в Южной Европе: в Италии или Греции. Германию на ее привычном европейском поле уже теснит Польша.Тем не менее, международная ситуация отнюдь не располагает к шутливому тону.Запад теряет ведущую роль на планете при эволюционном развитии дел. Он еще контролирует основные торговые магистрали, кроме Северного морского пути. У него также есть и сельскохозяйственные угодья. Но на горизонте, кроме финансового, отчетливо виден кризис ресурсный. Особенно когда вскроются истинные масштабы сланцевой аферы в Америке. И на всеобщее обозрение всплывет пустая жижа обмана. Прятать ее без конца под саудовской нефтью и катарским природным газом вряд ли получится. Значит, цены на энергоносители опять поползут вверх.Природные ресурсы у Запада еще есть, но их уже недостаточно, чтобы удовлетворить собственные аппетиты. А они растут вне зависимости от колебания курса доллара или евро.Взвинченный и по-своему голодный Запад не будет сложа руки сидеть и смотреть, как все самое ценное уплывает мимо него. А как можно изменить на арене ход неудачно складывающегося матча? Конечно же, конфликтом, дракой на поле. Если не идет своя игра, надо попытаться испортить игру другим. Заставить их играть по своим правилам.Это сначала можно попробовать сделать культурно. Чтобы на всякий случай не рисковать собой. Т.е. прибегнуть к интригам, ссоря другие страны. Или же пытаться ослабить их спорами своих ядовитых намерений.Вы помните историю о непонятных комариных укусах в Бразилии, с болезнью, ранее неизвестной науке? Или о гуляющей в Африке лихорадке, угрожающей миру, которая затем отчего-то пропала? Видимо, потому, что с ней справились западные ученые-миссионеры. Что ж, и на этом спасибо им. Теперь мы, по крайней мере, знаем, чем они занимаются в своих лабораториях!Но насекомые и инфекции неизбирательны, во всяком случае, пока. Кроме того, они могут выстрелить не туда в зависимости от капризов погоды. И вообще, не так-то просто бороться с другими с помощью эпидемий. Они работают на перспективу, а результат нужен сегодня, сейчас. В пределах трёх, максимум пяти лет.Такой или примерно такой срок есть у Запада, чтобы спасти экономический фундамент своей демократии. Иначе спекулировать демократией будет трудно даже внутри него самого. Демократия и права человека хороши, когда приносят выгоду, а не бедность. Под угрозой не только благополучие, но и сам западный образ жизни, внушаемый всем как единственно правильный и возможный для мира.Своего развенчания упрямый Запад всеми силами постарается не допустить. Но не будем останавливаться только на Западе. Потому что на карте мира есть еще и Восток.А это динамично растущий Китай, и не только. В Японии, кажется, уже пережили синдром Хиросимы, Нагасаки и Фукусимы. Токио мечтает о большем в лучах восходящего самурайского духа. Одних Курильских островов, по всей видимости, самураям уже мало. А ведь, кроме Японии, есть еще и Корея, страна изменчивая сама по себе.А на Ближнем Востоке между двумя морями претендует на роль регионального лидера Турция. Она шантажирует Европейский союз передачей ключей от европейских ворот беженцам. За это Турция хочет получать от Европы дань. Анкара ведет разговор с Евросоюзом в капризном тоне. Турция содержит крупную для себя армию при долгах и дефиците источников роста. Но, судя по всему, планы у нее большие. Это толкает ее на политические и военные авантюры.Я перечислил эти проблемы не для того, чтобы кого-то шокировать. Но не пора ли снимать розовые очки с носа? Надо видеть картину реального, а не воображаемого или желанного мира, в котором якобы вселенная плодородна, и ее любви хватит всем. Нет, это не так. В жизни всегда есть угрозы, которые надо парировать, а еще лучше – предвосхищать. Но ни в коем случае не отвечать на угрозы дешевым травоядным миролюбием. Это самая опасная и неправильная линия поведения при встрече с проблемами и угрозами. А встретить их в сегодняшнем мире есть вариант у всех.Никакая страна или союз, какими бы мощными они ни были, в нашем мире не застрахованы от катастроф. Прежняя логика ядерного сдерживания, к сожалению, теряет силу. Особенно для тех, кто не участвовал в атомном соревновании. Откуда им знать, что такое разрушительное воздействие ядерного оружия. Они ведь дело с ним не имели, и надеются, что не будут иметь. Или, наоборот, полагают, что большой дядя в цилиндре подарит им несколько атомных бомб, чтобы вытащить их в паны из навоза. Бессмысленно им доказывать, что за это можно и поплатиться.Глупость, жадность и безответственность все больше теснят в политике благоразумие. Одними призывами к благоразумию уже не удается решить проблему. Поэтому не стоит к чужой голове прикладывать свою логику. Чужая и не всегда трезвая голова – это всегда потемки.На самом деле страховки нет даже у великих стран, тогда как мелкие за нее никогда не платили. Повод ли это к тревоге? Нет. Но повод задуматься.Чужое неадекватное поведение тоже надо закладывать в общую мировую смету. Смета тогда получается ого-го! Многих интересует: а кто за банкет заплатит? Имея в виду, что кто-то должен платить за других. Участь таких мошенников незавидна, и жалеть тех, кто не умеет и не хочет за себя отвечать, не надо. Они сами должны отвечать за все.Обратите внимание: в нашем разговоре я еще не разу не упомянул слово «Россия». Очередь России впереди. А перед пока на столе мы видим пасьянс, где, кроме тузов, королей и принцев, есть и другие карты по номиналу. Согласитесь, разноцветная выходит колода. Иногда взрывная, как гремучая смесь. Однако поспешу успокоить впечатлительную часть публики.Разные негативные явления, природные и политико-социальные, падают к нам на голову как из рога изобилия. К реальным, касающимся нас лично, спешат прильнуть почерпнутые из новостей, слухов и интернета. Отражаясь в уме, как зеркальной комнате, все это способствует росту пессимистических настроений. Когда мы начинаем не то чтобы хотеть плохого, а его ждать. Это ошибка.Вы говорите, тяжелое время. А раньше оно было лучше и легче? Конечно, мы ведь тогда не жили и не несли на себе груз забот. А вот сегодня пришла очередь наша, и пропустить ее не получится. Как бы того ни хотелось.Опыт столетий показывает, что именно на смене эпох люди чаще всего задумывались о конце света. Имея на то свои веские основания. Тем не менее, они жили и выжили. Неужели на этот раз все должно быть совсем по-другому?У меня есть сильные подозрения, что «апокалипсиса» (ядерного и иного) все-таки не случится. Страшный конец света придется несколько отложить. Если бы конец требовался, он наступил бы гораздо раньше. Не знаю, в чем тут причина, но у земли, как у воды и солнца, видимо, еще есть кредит доверия к человеку. Как и ко всему человечеству. Или же все проще: он им еще нужен. Так что продолжение истории у нас с вами, друзья, есть.Но общее будущее окажется для всех не одинаковым, а разным. В основном в зависимости от усилий. За счастливый билет туда каждому еще предстоит побороться. Для этого уже сейчас надо позаботиться о себе, вместо того чтобы думать о человечестве.Надо иметь наготове свои сильные аргументы, а недостатки, наоборот, скрыть. Сделать так, чтобы они не мешали, или ими не смели пользоваться. Ловко ковать железо, когда станет вдруг горячо. Не зевать и не расслабляться, о чем надо уже забыть. Надеяться на лучшее, но тем не менее быть готовыми ко всему. Опираться на ясную и холодную голову. И еще: обязательно держать порох сухим. Это никогда не мешает, но всегда может помочь. Ну вот, как-то так.А теперь, друзья, мы перейдем и к России. Что же она? Какие задачи стоят перед ней с прицелом на будущее? Некоторые я уже перечислил, но добавить кое-что стоит.На мой взгляд, главное для нее – сохранить свои территории, ресурсы и недра. Избавить экономику от либеральных реформ. Добиться наконец демографического роста, создав для этого все предпосылки. Строить дороги, осваивать Северный морской путь. Полностью контролировать воздушное пространство и всю прилегающую морскую зону.Другие задачи, тоже насущные, будут решены позже. О наиболее важном я уже рассказал.Нет, я не призываю к пассивности. Иногда в интересах своего поля надо уметь играть на чужом. Но это вопросы тактики, а не стратегии. А стратегия у нас такая: Россия должна оставаться Россией, что бы ни произошло вокруг. Это ей, кстати, вполне по плечу.У нас нет союзников? Ну и что. Можно подумать, раньше они были. А сами мы разве себе не союзники?Все наши оппоненты давно известны, мы имеем точное представление на их счет.Блок НАТО ходит вокруг да около, делая ставку на политическое давление, косвенную борьбу. НАТО избегает с Россией прямых столкновений. В его принципах по отношению к России ничего странного не видно. Китай осторожен. Его руководству хватает ума воздерживаться от военно-политических приключений. Особенно когда сила китайского оружия и армии не ясна. Коммунистам Китая пока хватает проблем внутренних, а не внешних. Здесь, как я уже говорил, неожиданностей больше стоит ждать от Японии и Кореи: как Северной, так и Южной. Турцию тоже надо держать в фокусе пристального внимания. И, исходя из ее шагов, совсем необязательно, что это внимание будет для нее добрым.В нынешней обстановке нет ничего для нас сверхъестественного, того, с чем бы мы не сталкивались раньше. Надо все лишь использовать карты, имеющиеся под рукой. О том, как это сделать, мы с вами и поговорим.А пока перекур. Эй, далеко не уходите, продолжение следует! Антон Даль Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





80 Источник Похожие новости США перебросят в Сирию танки. Где и для чего разместятся американцы? Батальоны просят крови Российские города ждёт крах советской системы теплоснабжения Европа и Россия: транспорт и мусор Война с фашизмом в России продолжается. Город Владимир Наше золотое дно Новости партнеров