Счета, акции, офшоры: Юрист Януковича намерен арестовать имущество Порошенко через суд

Бывший замглавы администрации президента Украины, юрист Виктора Януковича Андрей Портнов собирается обратиться в суд. Иск будет направлен против другого бывшего украинского лидера – проигравшего выборы этого года Петра Порошенко.

Как напоминает издание "Политика Сегодня", ранее на Украине было возбуждено уголовное дело против Порошенко. Его заподозрили в возможной госизмене. Портнов подавал заявление, что путем Керченской провокации олигарх хотел спровоцировать Россию на конфликт, ввести в Незалежной военное положение.

Также Портнов в интервью телеканалу "112 Украина" сообщил о направлении им материалов по еще одному делу в отношении Порошенко. В рамках этого заявления он намерен подавать иск об аресте имущества экс-президента.

"Есть второй кейс, мы его зарегистрировали в Государственном бюро расследований. По этому вопросу мы ожидаем в течение нескольких недель ходатайство в суд, мы будем на этом настаивать, потому что я заявитель по этим вопросам. Мое ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов — это банковские счета, это все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей", — отметил он.