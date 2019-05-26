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Счета, акции, офшоры: Юрист Януковича намерен арестовать имущество Порошенко через суд
26 мая 2019, 03:24 • 71 • Политика
Юрист экс-президента Украины Виктора Януковича намерен добиваться ареста имущества Петра Порошенко через суд. Предполагается, что арест коснется реально всех активов – счетов, акций, даже тех, что находятся в офшорах.
Бывший замглавы администрации президента Украины, юрист Виктора Януковича Андрей Портнов собирается обратиться в суд. Иск будет направлен против другого бывшего украинского лидера – проигравшего выборы этого года Петра Порошенко.
Как напоминает издание "Политика Сегодня", ранее на Украине было возбуждено уголовное дело против Порошенко. Его заподозрили в возможной госизмене. Портнов подавал заявление, что путем Керченской провокации олигарх хотел спровоцировать Россию на конфликт, ввести в Незалежной военное положение.
Также Портнов в интервью телеканалу "112 Украина" сообщил о направлении им материалов по еще одному делу в отношении Порошенко. В рамках этого заявления он намерен подавать иск об аресте имущества экс-президента.
"Есть второй кейс, мы его зарегистрировали в Государственном бюро расследований. По этому вопросу мы ожидаем в течение нескольких недель ходатайство в суд, мы будем на этом настаивать, потому что я заявитель по этим вопросам. Мое ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов — это банковские счета, это все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей", — отметил он.
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