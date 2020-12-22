Щенячий визг и полные шаровары радости… • 174 • Украина

В посольстве США на Украине, каждый раз выделяя военную помощь утверждают, что «настойчиво поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии России».



Т.е. поддерживают убийства мирных жителей Донбасса, детей, стариков, поддерживают разрушения котельных, школ, детских садов, водопроводов, линий электропередач… поддерживают голод и смерть…



Каждое пополнение военных арсеналов Украины со стороны США на фоне незавершенной гражданской войны выглядит прямым подстрекательством к новому витку вооруженного противостояния с Донбассом.



И каждый раз, как только конгресс США в очередной раз во всеуслышание рассказывает об очередной военной помощи для Украины – в украинских соцсетях и СМИ «щенячий визг и полные шаровары радости»…



О том, что большая часть помощи за средства Украины или за средства американских налогоплательщиков, это никто не вспоминает… А когда эта «помощь» разваровывается укровояками, так в сетях и СМИ вообще полная тишина…



Тлеющий конфликт на границе с Россией очень нужен США, именно поэтому Вашингтон периодически подкармливает ВСУ техникой и оружием, а также поддерживает агрессивную риторику в адрес России и не требует от Киева выполнения Минских соглашений.



По данным Пентагона, с 2014 года по настоящее время Вашингтон оказал Киеву военную помощь в размере $1,5 млрд.



Вся помощь, поступаемая из США, редко доходит до украинских вояк, а если и доходит, то используется как средство обогащения…



Еще в марте 2014 года, США доставили на Украину 330 тысяч армейских сухих пайков в качестве помощи для ВСУ… «Американские сухие пайки уже в ближайшее время будут распределены по воинским частям логистического обеспечения вооруженных сил», - отрапортовали тогда в оборонном ведомстве Украины.



Но логистика в украинской армии оказалась со специфическим национальным колоритом. Еще не появились данные о том, в какие военные части будут поступать американские сухпайки, как они оказались на рынках оптом и в розницу…



Лето 2017 года...



Американское посольство в рамках проверки потребовало предъявить два тепловизора Archer с указанием серийных номеров. Но их в 14-ОМБр ВСУ не оказалось, ибо они исчезли ещё в месте постоянной дислокации во Владимире-Волынском. Скандал попытались замять подменой серийных номеров, дабы обмануть поставщиков. Чем закончилось дело, неизвестно.



После по линии СБУ появлялась информация о воровстве устройства закодированной радиосвязи и нескольких портативных GPS-трекеров, переданных ВСУ через трастовый фонд НАТО «C4» (Command, Control, Communications and Computers). И вновь результаты расследования хищения не стали достоянием общественности.



Июнь 2019 года…



В украинских оккупационных войсках на Донбассе выявлена недостача полученных от американцев тепловизионного оборудования, приборов ночного видения и прицельных приспособлений.



Больше всего заокеанской техники разворовали в 14-й отдельной механизированной бригаде и 37-м отдельном мотопехотном батальоне «Запорожье». Зафиксированы случаи подмены американских тепловизоров на полученные от «волонтеров» приборы китайского производства, которые стоят значительно дешевле.



Август 2019 года…



Украинское командование приняло решение о выводе 25-й бригады ВСУ из зоны так называемой «операции объединенных сил» с Донбасса в связи с массовыми хищениями в ее подразделениях военного имущества, полученного в рамках иностранной военной помощи.



Так же жертвой собственной жадности стали командир 14-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Войченко и заместитель командира бригады по вооружению подполковник Щербина, в отношении которых проводится разбирательство по факту пропажи 12 приборов ночного видения производства США, полученных в рамках иностранной военной помощи.



Ноябрь 2018 года…



В одной из воинских частей во Львовской области похитили семь тепловизионных прицелов марки Archer и восемь приборов ночного видения. Они были выделены Киеву правительством США в рамках программы международной технической помощи.



Февраль 2019 года…



На Украине похитили военную технику из США стоимостью более 4,5 миллиона гривен (165 тысяч долларов). Об этом сообщило государственное бюро расследований.



Апрель 2019 года…



Донецкий погранотряд посетила представительница посольства США на Украине Дарина Наконечная для фиксации фактов нецелевого использования помощи, выделяемой США.



Американцы уличили пограничников Донецкого погранотряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в нецелевом использовании помощи, поставляемой в рамках военно-технического сотрудничества Украина-США.



В рамках визита Наконечной и сопровождавшим её офицером установлены факты нецелевого использования имущества и хищений имущества, которое выделяется американцами в рамках международного сотрудничества по линии обороны.



Сентябрь 2019 года…



В неизвестном направлении исчез мобильный госпиталь, подаренный украинской армии США… На минуточку это чудо медицины было оснащено самой лучшей техникой и материалами – даже стоматологический кабинет имелся в наличии. Да и цена госпиталя была немаленькая – почти восемь миллионов долларов. Объект приписали к 95-й бригаде ВСУ, но в расположение части госпиталь попал в сильно «урезанном» виде: первая ревизия выявила отсутствия оборудования на 5 миллионов долларов. Украинские журналисты пытались расследовать этот коррупционный факт, но все данные засекречены и даже месторасположение госпиталя точно не известо – якобы, в целях безопасности.



Февраль 2020 года…



Комиссия оперативно-тактической группировки «Север» украинских оккупационных сил на Донбассе выявила в подразделениях отсутствие 40% военного имущества, переданного "странами-партнерами блока НАТО" в качестве материально-технической помощи. Проверка проводилась в период с 3 по 7 февраля в связи с участившимися случаями утраты и хищения военного имущества.



Уже в первые дни проверки основных складов товарно-материальных ценностей выявлено отсутствие 40% военного имущества, переданного НАТОвцами.



Было выявлено отсутствие дизельных электрогенераторов, средств связи и приборов ночного видения.



Ранее комиссия ОТГ «Север» выявила в 46-й бригаде ВСУ недостачу поставленного из США вооружения более чем на 800 тысяч гривен.



Март 2020 года…



По результатам проверки генеральной инспекции Пентагона в вооружённых силах Украины может быть принято решение о заморозке военной помощи этой стране. Результат проверки неутешительный: отсутствует учёт, происходят хищения и потери средств связи, приборов ночного видения и тепловизоров.



По фактам хищений и утрат отсутствуют материалы проведения расследований. Из того оборудования, которое всё-таки увидела американская инспекция 25−30% находится в неисправном состоянии. Часть оборудования уже невозможно отремонтировать и восстановить.



Сроки проверки генеральной инспекции минобороны США были затянуты, так как командование ВСУ не смогло сразу предоставить точную информацию о месте нахождения поставленного из США оборудования.



ВСУ из США были поставлены тепловизоры, приборы ночного видения, радиостанции, беспилотники и противотанковые ракетные комплексы.



Май 2020 года…



Сотрудники СБУ задержали нескольких командиров рот в украинской оккупационной группировке на Донбассе, пытавшихся продать 50 комплектов снаряжения, поставленных из США в качестве военной помощи. Так же был выявлен факт хищения приборов ночного видения AN-PVS14, переданных в ВСУ из США в качестве военной помощи. На Украине в Алексее Гуськове увидели угрозу национальной безопасности



Июнь 2020 года…



Штабной комиссией выявлена пропажа 10 приборов ночного видения AN/PVS-14, 3 снайперских винтовок Barrett М107А1 и 14 бронежилетов Interceptor, поставленных в украинскую армию США.



Август 2020 года…



Военный атташе при посольстве США на Украине Пол Шмитт в ходе работы в зоне проведения так называемой операции объединенных сил на Донбассе выявил масштабные хищения тепловизоров и приборов ночного видения, переданных Киеву в качестве американской военной помощи. В ходе работы военного атташе вскрыты факты хищений 153 приборов ночного видения AN/PVS-14, AN/PVS-7 и тепловизионных приборов Thermal EYE-320 в подразделениях ВСУ.



Озабоченность инспектора вызывают многочисленные факты подмены оригинальных приборов ночного видения американских производителей на дешевые аналоги из Китая.



Ноябрь 2020 года…



Командиры 1-й и 2-й роты 3-го батальона 30-й бригады, планирующие в ближайшее время покинуть зону ООС в связи с ротацией, решили обогатиться, продав сразу пять приборов ночного видения AN/PVS-14, полученных от США в 2018 году в качестве военной помощи.



Особо предприимчивые украинские офицеры и солдаты, не желая упускать шанс нажиться, организовали каналы сбыта боеприпасов и военного оборудование, в особенности американского производства, продавая их по низким ценам местному населению. Не гнушаются укровояки продавать американскую военную помощь и представителям республик.



Украинские солдаты и офицеры делают схроны у линии соприкосновения, а бойцы народной милиции извлекают оттуда все, по переданным координатам.



О продаже украинскими военнослужащими оружия и военной техники иностранного производства ополченцам Донбасса неоднократно заявлял Эдуард Басурин. В 2017 году он сообщил о продаже ВСУ ополченцам американского беспилотника, назвав украинскую армию «основным поставщиком для вооруженных сил ДНР».



Факты продажи оружия, боеприпасов и техники из так называемой зоны ООС в Донбассе давно не являются секретом. Военный товар идет на продажу как в саму Украину, так и в ЛНР и ДНР.



Еще в 2015 году, представитель ЛНР, полковник Игорь Ященко, на одном из брифингов, рассказал, как украинские военные продали луганскому ополчению американский бронеавтомобиль, полученный по линии помощи США Украине…



Военная помощь США стала для украинских военнослужащих настоящим подспорьем, но не в части обеспечения собственной безопасности или использования по назначению для выполнения боевых задач, а в части личного обогащения…

В посольстве США на Украине, каждый раз выделяя военную помощь утверждают, что «настойчиво поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии России».Т.е. поддерживают убийства мирных жителей Донбасса, детей, стариков, поддерживают разрушения котельных, школ, детских садов, водопроводов, линий электропередач… поддерживают голод и смерть…Каждое пополнение военных арсеналов Украины со стороны США на фоне незавершенной гражданской войны выглядит прямым подстрекательством к новому витку вооруженного противостояния с Донбассом.И каждый раз, как только конгресс США в очередной раз во всеуслышание рассказывает об очередной военной помощи для Украины – в украинских соцсетях и СМИ «щенячий визг и полные шаровары радости»…О том, что большая часть помощи за средства Украины или за средства американских налогоплательщиков, это никто не вспоминает… А когда эта «помощь» разваровывается укровояками, так в сетях и СМИ вообще полная тишина…Тлеющий конфликт на границе с Россией очень нужен США, именно поэтому Вашингтон периодически подкармливает ВСУ техникой и оружием, а также поддерживает агрессивную риторику в адрес России и не требует от Киева выполнения Минских соглашений.По данным Пентагона, с 2014 года по настоящее время Вашингтон оказал Киеву военную помощь в размере $1,5 млрд.Вся помощь, поступаемая из США, редко доходит до украинских вояк, а если и доходит, то используется как средство обогащения…Еще в марте 2014 года, США доставили на Украину 330 тысяч армейских сухих пайков в качестве помощи для ВСУ… «Американские сухие пайки уже в ближайшее время будут распределены по воинским частям логистического обеспечения вооруженных сил», - отрапортовали тогда в оборонном ведомстве Украины.Но логистика в украинской армии оказалась со специфическим национальным колоритом. Еще не появились данные о том, в какие военные части будут поступать американские сухпайки, как они оказались на рынках оптом и в розницу…Лето 2017 года...Американское посольство в рамках проверки потребовало предъявить два тепловизора Archer с указанием серийных номеров. Но их в 14-ОМБр ВСУ не оказалось, ибо они исчезли ещё в месте постоянной дислокации во Владимире-Волынском. Скандал попытались замять подменой серийных номеров, дабы обмануть поставщиков. Чем закончилось дело, неизвестно.После по линии СБУ появлялась информация о воровстве устройства закодированной радиосвязи и нескольких портативных GPS-трекеров, переданных ВСУ через трастовый фонд НАТО «C4» (Command, Control, Communications and Computers). И вновь результаты расследования хищения не стали достоянием общественности.Июнь 2019 года…В украинских оккупационных войсках на Донбассе выявлена недостача полученных от американцев тепловизионного оборудования, приборов ночного видения и прицельных приспособлений.Больше всего заокеанской техники разворовали в 14-й отдельной механизированной бригаде и 37-м отдельном мотопехотном батальоне «Запорожье». Зафиксированы случаи подмены американских тепловизоров на полученные от «волонтеров» приборы китайского производства, которые стоят значительно дешевле.Август 2019 года…Украинское командование приняло решение о выводе 25-й бригады ВСУ из зоны так называемой «операции объединенных сил» с Донбасса в связи с массовыми хищениями в ее подразделениях военного имущества, полученного в рамках иностранной военной помощи.Так же жертвой собственной жадности стали командир 14-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Войченко и заместитель командира бригады по вооружению подполковник Щербина, в отношении которых проводится разбирательство по факту пропажи 12 приборов ночного видения производства США, полученных в рамках иностранной военной помощи.Ноябрь 2018 года…В одной из воинских частей во Львовской области похитили семь тепловизионных прицелов марки Archer и восемь приборов ночного видения. Они были выделены Киеву правительством США в рамках программы международной технической помощи.Февраль 2019 года…На Украине похитили военную технику из США стоимостью более 4,5 миллиона гривен (165 тысяч долларов). Об этом сообщило государственное бюро расследований.Апрель 2019 года…Донецкий погранотряд посетила представительница посольства США на Украине Дарина Наконечная для фиксации фактов нецелевого использования помощи, выделяемой США.Американцы уличили пограничников Донецкого погранотряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в нецелевом использовании помощи, поставляемой в рамках военно-технического сотрудничества Украина-США.В рамках визита Наконечной и сопровождавшим её офицером установлены факты нецелевого использования имущества и хищений имущества, которое выделяется американцами в рамках международного сотрудничества по линии обороны.Сентябрь 2019 года…В неизвестном направлении исчез мобильный госпиталь, подаренный украинской армии США… На минуточку это чудо медицины было оснащено самой лучшей техникой и материалами – даже стоматологический кабинет имелся в наличии. Да и цена госпиталя была немаленькая – почти восемь миллионов долларов. Объект приписали к 95-й бригаде ВСУ, но в расположение части госпиталь попал в сильно «урезанном» виде: первая ревизия выявила отсутствия оборудования на 5 миллионов долларов. Украинские журналисты пытались расследовать этот коррупционный факт, но все данные засекречены и даже месторасположение госпиталя точно не известо – якобы, в целях безопасности.Февраль 2020 года…Комиссия оперативно-тактической группировки «Север» украинских оккупационных сил на Донбассе выявила в подразделениях отсутствие 40% военного имущества, переданного "странами-партнерами блока НАТО" в качестве материально-технической помощи. Проверка проводилась в период с 3 по 7 февраля в связи с участившимися случаями утраты и хищения военного имущества.Уже в первые дни проверки основных складов товарно-материальных ценностей выявлено отсутствие 40% военного имущества, переданного НАТОвцами.Было выявлено отсутствие дизельных электрогенераторов, средств связи и приборов ночного видения.Ранее комиссия ОТГ «Север» выявила в 46-й бригаде ВСУ недостачу поставленного из США вооружения более чем на 800 тысяч гривен.Март 2020 года…По результатам проверки генеральной инспекции Пентагона в вооружённых силах Украины может быть принято решение о заморозке военной помощи этой стране. Результат проверки неутешительный: отсутствует учёт, происходят хищения и потери средств связи, приборов ночного видения и тепловизоров.По фактам хищений и утрат отсутствуют материалы проведения расследований. Из того оборудования, которое всё-таки увидела американская инспекция 25−30% находится в неисправном состоянии. Часть оборудования уже невозможно отремонтировать и восстановить.Сроки проверки генеральной инспекции минобороны США были затянуты, так как командование ВСУ не смогло сразу предоставить точную информацию о месте нахождения поставленного из США оборудования.ВСУ из США были поставлены тепловизоры, приборы ночного видения, радиостанции, беспилотники и противотанковые ракетные комплексы.Май 2020 года…Сотрудники СБУ задержали нескольких командиров рот в украинской оккупационной группировке на Донбассе, пытавшихся продать 50 комплектов снаряжения, поставленных из США в качестве военной помощи. Так же был выявлен факт хищения приборов ночного видения AN-PVS14, переданных в ВСУ из США в качестве военной помощи.Июнь 2020 года…Штабной комиссией выявлена пропажа 10 приборов ночного видения AN/PVS-14, 3 снайперских винтовок Barrett М107А1 и 14 бронежилетов Interceptor, поставленных в украинскую армию США.Август 2020 года…Военный атташе при посольстве США на Украине Пол Шмитт в ходе работы в зоне проведения так называемой операции объединенных сил на Донбассе выявил масштабные хищения тепловизоров и приборов ночного видения, переданных Киеву в качестве американской военной помощи. В ходе работы военного атташе вскрыты факты хищений 153 приборов ночного видения AN/PVS-14, AN/PVS-7 и тепловизионных приборов Thermal EYE-320 в подразделениях ВСУ.Озабоченность инспектора вызывают многочисленные факты подмены оригинальных приборов ночного видения американских производителей на дешевые аналоги из Китая.Ноябрь 2020 года…Командиры 1-й и 2-й роты 3-го батальона 30-й бригады, планирующие в ближайшее время покинуть зону ООС в связи с ротацией, решили обогатиться, продав сразу пять приборов ночного видения AN/PVS-14, полученных от США в 2018 году в качестве военной помощи.Особо предприимчивые украинские офицеры и солдаты, не желая упускать шанс нажиться, организовали каналы сбыта боеприпасов и военного оборудование, в особенности американского производства, продавая их по низким ценам местному населению. Не гнушаются укровояки продавать американскую военную помощь и представителям республик.Украинские солдаты и офицеры делают схроны у линии соприкосновения, а бойцы народной милиции извлекают оттуда все, по переданным координатам.О продаже украинскими военнослужащими оружия и военной техники иностранного производства ополченцам Донбасса неоднократно заявлял Эдуард Басурин. В 2017 году он сообщил о продаже ВСУ ополченцам американского беспилотника, назвав украинскую армию «основным поставщиком для вооруженных сил ДНР».Факты продажи оружия, боеприпасов и техники из так называемой зоны ООС в Донбассе давно не являются секретом. Военный товар идет на продажу как в саму Украину, так и в ЛНР и ДНР.Еще в 2015 году, представитель ЛНР, полковник Игорь Ященко, на одном из брифингов, рассказал, как украинские военные продали луганскому ополчению американский бронеавтомобиль, полученный по линии помощи США Украине…Военная помощь США стала для украинских военнослужащих настоящим подспорьем, но не в части обеспечения собственной безопасности или использования по назначению для выполнения боевых задач, а в части личного обогащения… Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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