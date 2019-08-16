Щенячий патруль: Как миниатюрные служебные собаки МВД ищут бомбы в номерах президентов и королей

«Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Кто же знал, что это собачонка-то непростая?!», - смеется младший инспектор-кинолог из Петербурга Елена.

Сотрудница полиции вот уже 20 лет работает с миниатюрными мохнатыми стражами порядка. И если все привыкли видеть рядом с кинологами грозных немецких овчарок из сериала «Рекс», то рядом с ней службу несет неприметный ягтерьер. Собачка ростом 38 сантиметров не привлекает внимание и не вызывает страх. Коллеги Елены в шутку называют ее собак – «щенячьим патрулем». Но сама кинолог такого юмора не принимает. Ведь ее мини-страж порядка даст фору любому псу.

Рыска на страже законаФото: Роман ЛЯЛИН

Ведь для этих четвероногих рост далеко не недостаток, а преимущество. Именно их используют, чтобы обследовать номера гостиниц первых лиц на наличие бомб. Осмотреть президентский люкс и остаться незамеченным, унюхать бомбу в самых труднодоступных местах, следить за безопасностью на Олимпиаде в Сочи или на Чемпионате мира по футболу - все это по лохматому плечу миниатюрным собачкам!

КОРОЛЬ ИСПАНИИ И ПЕС БУША-МЛАДШЕГО

Сначала я работала с лабрадором, удивительно талантливой собакой, - вспоминает Елена. –Тогда произошли одни из первых терактов в Москве. Мы начали массово работать на поиск взрывчатых веществ. И обычная собака со своими габаритами в труднодоступных местах – вентиляции, антресоли, подвальные помещения - просто застревала. А именно в таких местах обычно и прячут взрывчатку и запрещенные вещества. Тогда у меня и появилась первая миниатюрная напарница. Это был фокстерьер Джульетта.

Идею ввести в штат такие породы одобрила и Федеральная служба охраны. Тогда президентом еще был Борис Ельцин. Вместе с ФСО Еленастала тестировать небольших питомцев и смотреть, куда они смогут забраться для выполнения заданий. И не зря! «Малыши»не вызывали паники среди населения и лишних вопросов зевак – «что тут происходит и что вы тут ищите?» и могли забраться в любую щель.

Лохматые напарники тесно работают с ФСО, обследуют номера первых лицФото: Роман ЛЯЛИН

Особенно ФСО понравилась идея пускать таких собачек на обследование номеров первых лиц. Они не оставляют за собой шерсти, не пахнут.

- Одно из первых наших заданий с Джульеттой был визит в номер где планировали разместить короля Испании, - вспоминает Елена. – Он прилетел чуть раньше и мы встретились буквально в дверях. Он был в восторге от нашей собаки и сказал, что обожает эту породу и что у него была такая же.

Испанский король, к слову, не единственный, кого видел фокстерьер Елены. Из первых лиц он успел познакомиться с Джорджем Бушем-младшим, вернее с его «свитой». Американский лидер прилетал в Петербург со своей службой кинологов. И у тех были огромные овчарки.

Найти бомбу или оружие - все это по их лохматому плечу

- И вот уже после мероприятия, американские кинологи отпустили своего пса, - вспоминает Елена. – И вот этот пес залетает: без намордника, без ошейника и видит моего фокстерьера. А Джульетта у меня была настоящая леди. Другие собаки напали бы друг на друга. А моя лишь клык показала американскому псу и отвернулась. Тот даже в ступор впал. В этот момент за ним и прибежали кинологи. Извинились и ушли. А так ведь и до международного скандала было недалеко (улыбается).

НА ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ «ПОЙМАЛИ» БИАТЛОНИСТОВ

И сейчас на страже Центра кинологической службы ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области стоит уже четвертое поколение миниатюрных собак.

- У меня всегда в «штате» две собачки: это основная и ее дублер, чтобы если одна заболеет, то вторая прикрывала ее, - рассказывает Елена. – Первого моего ягтерьера звали МирушМати. Ее до сих пор помнят в службе.Сейчас же у меня другое поколение - два ягтерьера: Галатея и Рыска (Рысь). Галька уже на пенсии, поэтому Рыска теперь работает одна. Но с Галатеей мы прошли и огонь и воду.

Галатея с Рыской работали на Олимпиаде в Сочи. Досматривали стадионы, номера и прибытие багажа. Миниатюрные псы своим чутким нюхом удивили даже бывалых кинологов.

- Шла машина с багажом спортсменов, - вспоминает кинолог. – И собаки мои обозначили, что багаж нужно проверить. Разгрузили машину, там было множество чемоданов. И в одном из них лежал массажный столик спортсменов. Оказалось, что он принадлежал биатлонистам, которые все время контактируют с пороховыми газами. Эти газы впитываются и оставляют запах. Этот запах и остался на столике, на котором лежал спортсмен. Все, конечно, были удивлены. Но главное, это безопасность, поэтому всегда лучше перестраховаться.

СЛАДКОЕЖКИ И ЛЮБИТЕЛИ СОСИСОК

Мохнатый патруль Елены следил за безопасностью и во время Чемпионата мира по футболу. Галатея и Рыска проверяли номера зарубежных спортсменов, стадионы и просто дежурили на улицах. Но маленькие сыщики оставались незаметны для других людей. Ведь, кто подумает, что собачка ростом меньше 40 сантиметров, проводит настоящую спецоперацию. А вот игроки петербургского «Зенита» уже давно привыкли к своим четвероногим защитницам.

Рыска знает толк в поиске бомбФото: Роман ЛЯЛИН

- Нас особенно любят футболисты «Зенита», - смеется Елена. - Когда мы с Галатей работали на стадионе, было безумно жарко. После трех часов поисковя разрешила Гальке отдохнуть. Она начала купаться в луже.Зенитовцы это заметили, забросили свою игру и пришли смотреть, Галька ныряет, смеялись.

Но главное для кинологов – безопасность детей. Им приходится проверять детские сады и школы. И маленькие собачки в этом ситуации справляются лучше своих больших собратьев.

- Маленьких псов дети не пугаются, а наоборот, увидев их, улыбаются, - поясняет Елена. –Мои собаки натренированы так, что они не замечают, что их окружает. Они нацелены только на поиск взрывчатых веществ.

За время службы «щенячий патруль» проверил больше 100 объектов. Среди них были и Юсуповский дворец, Таврический дворец, объекты Универсиады в Казани и обычные подвалы домов.

- Проверяем даже крыши, например, купол Таврического дворца, там обычным собакам не подобраться, - добавляет кинолог. - Из объектов могу вспомнить еще Аврору, корабль Полтава, купе вагонов, залы почтовой сортировки Почты России, где собаке пришлось ходить по верху транспортировочных контейнеров, театры и цирк, юннатские станции, больницы и гигантские площади торговых и развлекательных центров.

Но хоть собачки и «носят погоны» с детьми и хозяином у них всегда добродушный нрав. Если работа готова, то вислоухие не прочь поиграть и порезвиться.

Маленькие служебные собаки дадут фору старшим собратьям

- Для службы главное лакомство, сигнал, что идем на работу - это сосиска или варенная колбаса, - смеется Елена. – А так они у меня любят все. Как и все девчонки – сладкоежки. Обожают мороженое, пирожные, дыни и бананы. А вообще я считаю их своими детьми, после родной дочери, конечно. Поэтому мы все делаем вместе.

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