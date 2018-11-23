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Щенка, сделавшего «кусь» британскому полисмену, выпустили из-под ареста

23 ноября 2018, 10:24  •  67 • В мире
В Великобритании освободили щенка, арестованного за укус полицейского. Напомним, ранее в Сети пользователи писали, что даже если «щенок сделал "кусь"» - это не повод сажать его в «тюрьму-питомник».
Об этом сообщает Daily Mail. Напомним, накануне потерявшийся щенок чау-чау залез под машину. Его оттуда попытался достать полицейский, однако испуганный щенок укусил его за руку. Правоохранители щенка все же достали, но решили посадить его в специальный питомник на 9 месяцев — за нападение на полицейского.
Об этой истории рассказали хозяева щенка. К ситуации подключились активисты и зоозащитник.
«Даже если щенок сделал "кусь", нельзя его сажать в тюрьму-питомник на девять месяцев», - отмечали комментаторы в соцсетях, распространяя информацию об этой истории.
В итоге полисмены сдались под напором многочисленных общественников и отдали пушистого арестанта обратно хозяевам.

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