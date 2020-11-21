Счастливы вместе: Королева Елизавета и принц Филипп отметили 73-ю годовщину брака

Все СМИ Великобритании сегодня разместили на своих страницах новую фотографию из Букингемского дворца. На снимке королева и её супруг рассматривают самодельную открытку, которую смастерили для прабабушки и прадедушки дети принца Уильяма.

Как сообщают в прессе, к большой яркой открытке приложили ручки все трое - семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухгодовалый принц Луи Кембриджские. На открытке можно увидеть яркую аппликацию в виде цифры "73".

Снимок самой открытки разместили в своём официальном аккаунте и сами родители - Кейт Миддлтон и принц Уильям. Они подписали свой пост поздравлением: "Желаем счастливой годовщины свадьбы Ее Величеству Королеве Елизавете II и Его Королевскому Высочеству герцогу Эдинбургскому". К сожалению, отмечать важную дату королевской чете придётся вдвоём, поскольку из-за пандемии они ушли на самоизоляцию.

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Поклонники королевской семьи рассмотрели на платье королевы ту самую брошь в виде хризантемы, которая была на ней во время медового месяца 73 года назад.

Судя по всему, супруги так же счастливы, как и в начале своей семейной жизни, хотя так было не всегда: как пишет "Экспресс газета", в 1954 году журналисты стали свидетелями крупной семейной ссоры между ними. Репортёры с удивлением увидели, как принц Филипп выбежал из комнаты, спасаясь от летящей в него туфли и теннисной ракетки. Впрочем, что стало причиной ссоры, неизвестно по сей день.

Свадьба 21-летней принцессы Елизаветы Английской и 26-летнего герцога Эдинбургского Филиппа состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Пышного празднества не было, поскольку лишь незадолго до этого окончилась Вторая мировая война.