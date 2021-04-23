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Счастье за горами: правительство выделит Чечне почти 4 млрд рублей
23 апреля 2021, 20:40 • 107 • Политика
Без помощи федерального центра Чечня пока не сможет решить свои проблемы, заявили «Известиям» в Госдуме по итогам визита премьер-министра Михаила Мишустина в республику. В экспертном сообществе отметили, что для изменения ситуации необходим строгий контроль за расходованием выделяемых средств — как со стороны Москвы, так и местных властей. Пока же уровень валового регионального продукта Чечни примерно в три раза ниже среднего по стране, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Во время рабочей поездки Михаил Мишустин выделил региону почти 4 млрд рублей, а также проверил работу соцобъектов, пообщался с местным населением и провел переговоры с главой субъекта.
Нехватка мест
После визита в Дагестан 14 апреля премьер решил посетить еще один регион Северного Кавказа — Чечню. Поездка в республику по традиции началась с осмотра социальных объектов. Сначала Михаил Мишустин посетил строящуюся специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением интеллекта в поселке Старая Сунжа, которую должны сдать в 2021 году. Она будет рассчитана на 198 человек. Премьеру также продемонстрировали и презентацию другой коррекционной школы в Грозном с таким же количеством мест — возвести ее тоже должны до конца года. Строительство подобных центров очень важно для Чечни: всего в регионе проживает около 1300 детей-инвалидов с задержкой психического развития, однако сейчас работает только одно специализированное учреждение на 96 мест.
— Какая бы ни была школа, главное — это учителя и доброе, теплое отношение к детям, чтобы они чувствовали любовь, — обратился Михаил Мишустин к родителям детей, которые будут учиться в поселке.
В республике не хватает мест и в обычных школах, поэтому подростки вынуждены учиться в три смены. Для решения этой проблемы до 1 сентября в эксплуатацию должны ввести учебное заведение, рассчитанное на 1224 человека.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Также премьер в ходе визита проверил работу республиканского перинатального центра. Стоит отметить, что с демографической точки зрения Чечня преуспевает: как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка, по коэффициенту естественного прироста населения регион занимает первое место по стране.
Во время пандемии, отметил премьер, всем медикам пришлось испытать дополнительный стресс из-за новых условий работы, но специалисты успешно справились с поставленными задачами. Показатели младенческой и детской смертности в России снижаются, однако расслабляться врачам нельзя: в стране по-прежнему распространяется коронавирус. Ключевую роль здесь должна сыграть вакцинация, отметил глава правительства, призвав россиян сделать прививку от COVID-19.
— В это сложное время, когда пандемия пришла в нашу страну и в Чеченскую Республику, вы все герои. Все работали — и президент об этом часто говорит — с полной отдачей, — обратился к врачам Михаил Мишустин, пообещав помочь с приобретением не хватающего оборудования.
Также премьер возложил цветы к памятнику первому главе Чечни Ахмату-Хаджи Кадырову рядом с мемориальным комплексом в его честь и посетил Грозненский государственный нефтяной технический университет (ГГНТУ) имени академика М.Д. Миллионщикова.
— У нас бытует мнение, что на работе нельзя занять какую-то должность, если нет высшего образования. Я считаю, что мы должны с этим побороться. Ребята-профессионалы, кто будет заканчивать хороший колледж, техникум, абсолютно так же уважаемы, как и те, кто иногда с высшим образованием, но гайку завернуть не смогут, — подчеркнул председатель правительства во время визита в вуз.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа на втором плане) во время посещения мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном, 23 апреля 2021 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Он пообещал поручить профильным министерствам проработать вместе с правительством Чечни программу занятости для выпускников колледжей республики.
Перед отлетом премьер встретился с главой региона Рамзаном Кадыровым. В ходе переговоров Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит Чечне 3,75 млрд рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности.
Дотационный регион
Социальные проблемы, на которые обратил внимание во время своего визита премьер, тесно связаны с экономическими. Чечня — дотационный регион, отметил в беседе с «Известиями» управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. С финансовой точки зрения субъект в значительной степени зависит от федерального центра. Проблемными точками региона, по мнению эксперта, традиционно считаются социальная, коммунальная и инфраструктурная сферы.
Субъект находится среди лидеров по объемам федеральных дотаций, отметил и политолог Евгений Сучков. Чтобы ситуация сдвинулась, Москва и местные власти должны ужесточить контроль за расходуемыми средствами, считает эксперт.
Валовой региональный продукт Чечни на душу населения ниже среднероссийского: в 2019 году он достиг примерно 164 тыс. рублей при среднем по стране в 578 тыс., сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
«Регион занимает 78-е место по России по объему инвестиций в основной капитал на душу населения (в 2020 году — 51 066 рублей, по РФ — 137 364 рубля), 35-е место по темпам роста инвестиций в 2020 году (100%, по РФ — 98,6%) и 56-е место по объему инвестиций в основной капитал (0,4% от общего объема по РФ)», — отметили в ведомстве.
Субъект своими силами пытается решить проблемы, заявил «Известиям» депутат от Чечни, зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Магомед Селимханов. Однако пока без финансовой поддержки от федерального центра региону не удастся выполнить все задачи, считает парламентарий.
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