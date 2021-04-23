Счастье за горами: правительство выделит Чечне почти 4 млрд рублей

Без помощи федерального центра Чечня пока не сможет решить свои проблемы, заявили «Известиям» в Госдуме по итогам визита премьер-министра Михаила Мишустина в республику . В экспертном сообществе отметили, что для изменения ситуации необходим строгий контроль за расходованием выделяемых средств — как со стороны Москвы, так и местных властей. Пока же уровень валового регионального продукта Чечни примерно в три раза ниже среднего по стране, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Во время рабочей поездки Михаил Мишустин выделил региону почти 4 млрд рублей, а также проверил работу соцобъектов, пообщался с местным населением и провел переговоры с главой субъекта .

Нехватка мест

После визита в Дагестан 14 апреля премьер решил посетить еще один регион Северного Кавказа — Чечню. Поездка в республику по традиции началась с осмотра социальных объектов. Сначала Михаил Мишустин посетил строящуюся специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением интеллекта в поселке Старая Сунжа, которую должны сдать в 2021 году. Она будет рассчитана на 198 человек. Премьеру также продемонстрировали и презентацию другой коррекционной школы в Грозном с таким же количеством мест — возвести ее тоже должны до конца года. Строительство подобных центров очень важно для Чечни: всего в регионе проживает около 1300 детей-инвалидов с задержкой психического развития, однако сейчас работает только одно специализированное учреждение на 96 мест .

— Какая бы ни была школа, главное — это учителя и доброе, теплое отношение к детям, чтобы они чувствовали любовь, — обратился Михаил Мишустин к родителям детей, которые будут учиться в поселке.

В республике не хватает мест и в обычных школах, поэтому подростки вынуждены учиться в три смены . Для решения этой проблемы до 1 сентября в эксплуатацию должны ввести учебное заведение, рассчитанное на 1224 человека.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Также премьер в ходе визита проверил работу республиканского перинатального центра. Стоит отметить, что с демографической точки зрения Чечня преуспевает: как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка, по коэффициенту естественного прироста населения регион занимает первое место по стране .

Во время пандемии, отметил премьер, всем медикам пришлось испытать дополнительный стресс из-за новых условий работы, но специалисты успешно справились с поставленными задачами. Показатели младенческой и детской смертности в России снижаются, однако расслабляться врачам нельзя: в стране по-прежнему распространяется коронавирус. Ключевую роль здесь должна сыграть вакцинация, отметил глава правительства, призвав россиян сделать прививку от COVID-19.

— В это сложное время, когда пандемия пришла в нашу страну и в Чеченскую Республику, вы все герои. Все работали — и президент об этом часто говорит — с полной отдачей , — обратился к врачам Михаил Мишустин, пообещав помочь с приобретением не хватающего оборудования.

Также премьер возложил цветы к памятнику первому главе Чечни Ахмату-Хаджи Кадырову рядом с мемориальным комплексом в его честь и посетил Грозненский государственный нефтяной технический университет (ГГНТУ) имени академика М.Д. Миллионщикова.

— У нас бытует мнение, что на работе нельзя занять какую-то должность, если нет высшего образования. Я считаю, что мы должны с этим побороться. Ребята-профессионалы, кто будет заканчивать хороший колледж, техникум, абсолютно так же уважаемы, как и те, кто иногда с высшим образованием, но гайку завернуть не смогут , — подчеркнул председатель правительства во время визита в вуз.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа на втором плане) во время посещения мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном, 23 апреля 2021 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Он пообещал поручить профильным министерствам проработать вместе с правительством Чечни программу занятости для выпускников колледжей республики.

Перед отлетом премьер встретился с главой региона Рамзаном Кадыровым. В ходе переговоров Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит Чечне 3,75 млрд рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности .

Дотационный регион

Социальные проблемы, на которые обратил внимание во время своего визита премьер, тесно связаны с экономическими. Чечня — дотационный регион, отметил в беседе с «Известиями» управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов . С финансовой точки зрения субъект в значительной степени зависит от федерального центра. Проблемными точками региона, по мнению эксперта, традиционно считаются социальная, коммунальная и инфраструктурная сферы .

Субъект находится среди лидеров по объемам федеральных дотаций, отметил и политолог Евгений Сучков. Чтобы ситуация сдвинулась, Москва и местные власти должны ужесточить контроль за расходуемыми средствами, считает эксперт .

Валовой региональный продукт Чечни на душу населения ниже среднероссийского : в 2019 году он достиг примерно 164 тыс. рублей при среднем по стране в 578 тыс., сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

« Регион занимает 78-е место по России по объему инвестиций в основной капитал на душу населения (в 2020 году — 51 066 рублей, по РФ — 137 364 рубля), 35-е место по темпам роста инвестиций в 2020 году (100%, по РФ — 98,6%) и 56-е место по объему инвестиций в основной капитал (0,4% от общего объема по РФ) », — отметили в ведомстве.

Субъект своими силами пытается решить проблемы, заявил «Известиям» депутат от Чечни, зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Магомед Селимханов. Однако пока без финансовой поддержки от федерального центра региону не удастся выполнить все задачи, считает парламентарий.