Счастье под угрозой: ВСУ минируют Донбасс

В Донбассе были замечены украинские силовики, минирующие территории у линии соприкосновения. При этом они были переодеты для маскировки в гражданскую одежду. Об этом заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, передает РИА «Новости».

«Одновременно с разведением сил у Станицы Луганской командование 25-й бригады ВСУ активно минирует территории в районе населенного пункта Счастье. С целью меньшего привлечения внимания к процессу минирования комбриг Зенченко [командир 25-й бригады ВС Украины Олег Зенченко] отдал распоряжение использовать для этих целей военнослужащих в гражданской одежде», — рассказал Филипоненко.

По его словам, сотрудники народной милиции заметили, как на окраине города из автомобилей с гражданскими номерами выгружались противотанковые мины. Как утверждает представитель Народной милиции, этот факт также подтвердили наблюдатели миссии ОБСЕ в своих отчетах.

Журналистам агентства в пресс-службе СММ ОБСЕ процитировали отчет миссии от 27 июня, в котором говорится, что минирование действительно происходило.

«Двадцать шестого июня на северной окраине населенного пункта Счастье наблюдатели видели четырех мужчин (в возрасте от 20 до 50 лет) в гражданской одежде, которые выносили из белого грузовика с гражданскими номерными знаками 7 противотанковых мин (ТМ-62) и 2 лопаты и пешком шли на востоко-северо-восток», — приводит издание слова из отчета.

Отметим, что 26 июня началось предусмотренное минскими договоренностями разведение сил и средств в Донбассе на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. На весь процесс отведено три дня. Далее еще один день дается сторонам на то, чтобы они сообщили о выполнении необходимых для этого процедур. Затем, в течение еще одного дня, представители миссии ОБСЕ должны подтвердить выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

Договоренности об отводе войск на этом участке были достигнуты еще в 2016 году. Однако в течение почти трех лет попытки реализовать этот план неоднократно срывались по вине украинской стороны, передает ТАСС.

Ранее представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что украинские военные обстреляли в субботу, 29 июня, окраины Донецка и Горловки, передает РИА «Новости».

«Сегодня с 6.10 до 17.35 вооруженные формирования Украины вели обстрел окраин Донецка и Горловки. Огонь велся с использованием минометов калибром 82 и 120 миллиметров, также применялись артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра. Всего было выпущено 53 мины и снарядов», — сказал он, отметив, что информации о пострадавших не было.

Кроме того, сообщалось, что за минувшие сутки украинские силовики нарушили режим перемирия в Донбассе 28 раз. При этом ранения получили два мирных жителя. Об этом заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), отметив, что при атаках на ДНР использовались мины, снаряды различного калибра, а также гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее в Минске по инициативе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука состоялась односторонняя передача пленных властями ДНР и ЛНР.

Так, на родину вернулись четверо граждан Украины. По словам депутата, он сделал это, так как не видел реальных действий по освобождению пленных от главы государства. «Я обратился к Леониду Ивановичу [Пасечнику] и к Денису Владимировичу [Пушилину], увидев то, что господин [президент Украины Владимир] Зеленский не собирается их освобождать [пленных] или проводить обмены», — сказал парламентарий.

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Подобными действиями украинский лидер остался недоволен. Он был удивлен тем, что подобные договоренности заключаются непосредственно перед выборами в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.

«Это очень важный вопрос. Почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему понимается вопрос прекращения огня с его стороны только под выборы? Спросите его», — обратил внимание журналистов Зеленский.

При этом украинский глава заявил, что не понимает, почему в решение этого вопроса должны быть «посредники».

В ответ на это заявление главы государства Виктор Медведчук отметил, что «реакция Зеленского [на эту передачу пленных] не дает возможности предполагать, что обмены продолжатся».

«Передача лиц не связана с выборами, утверждать об обратном — от лукавого», — считает парламентарий.

Между тем в России считают, что подобные соглашения между Украиной и Донбассом являются хорошим примером прямого сотрудничества сторон конфликта.

«Обмены идут, совсем недавно мне сообщили, что при посредничестве господина Медведчука четырех человек отпустили в ЛНР, ДНР. Вот хороший пример работы, прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог», — обратил внимание российский лидер Владимир Путин, отметив, что «результат налицо».