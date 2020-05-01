СБУ Зеленского ненавидит русскую Одессу – сопротивление Города-Героя продолжается

Власть Зеленского панически боится и ненавидит Одессу, которая остается русским городом, несмотря на жестокие шестилетние репрессии.Накануне очередной даты со дня трагических событий в Одессе, когда националисты сожгли людей в Доме профсоюзов, украинские спецслужбы отчитались о крупном улове агитационной продукции защитников «Куликова поля».Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы СБУ.«Служба безопасности Украины пресекла попытку представителей пророссийского движения «Куликово поле» организовать 2 мая в Одессе ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года. Установлено, что одним из направлений антигосударственных проявлений должно стать распространение в Одессе печатной агитационной продукции сепаратистского характера с призывами к созданию так называемой «республики Новороссия» и силового захвата государственной власти», – отрапортовали в СБУ.В пресс-службе убеждены, что организаторы хотели использовать данный инфоповод для дискредитации Украины.«Во время обысков у активистов пророссийского движения правоохранители обнаружили значительное количество печатной продукции, содержащей откровенную антиукраинскую пропаганду сепаратистского характера.В частности, изъяты открытки с разделением Украины на фейковые «республику Новороссия» и «бандеровскую Украину», наклейки с надписями «Одесса русский город» и «Одесса – Новороссия», символику с пропагандой тоталитарного режима, печатные издания, так называемую газету «Новороссия» и другую запрещенную законодательством продукцию», – добавили в ведомстве.Отмечается, что проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины, по результатам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения.