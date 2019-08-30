СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключёнными с Россией

Пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) заявила, что переговорный процесс относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжается, и призвала не распространять недостоверную информацию.

Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook пресс-секретаря украинской спецслужбы Елены Гитлянской.

«Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложниками продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не надолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки», — написала она.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники заявила, что в киевском аэропорту Жуляны в ближайшее время приземлится самолёт с заключёнными из России в рамках обмена.

Адвокат части удерживаемых на Украине российских граждан Валентин Рыбин после этого сообщил, что россияне остаются в украинских СИЗО.