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СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключёнными с Россией
30 августа 2019, 09:54 • 103 • Украина
Пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) заявила, что переговорный процесс относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжается, и призвала не распространять недостоверную информацию.
© РИА Новости
Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook пресс-секретаря украинской спецслужбы Елены Гитлянской.
«Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложниками продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не надолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки», — написала она.
Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники заявила, что в киевском аэропорту Жуляны в ближайшее время приземлится самолёт с заключёнными из России в рамках обмена.
Адвокат части удерживаемых на Украине российских граждан Валентин Рыбин после этого сообщил, что россияне остаются в украинских СИЗО.
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