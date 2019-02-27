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СБУ заявила о предотвращении масштабной кибератаки на сайт ЦИК
27 февраля 2019, 17:54 • 77 • Украина
Служба безопасности Украины предотвратила «масштабную кибератаку» на оборудование, обеспечивающее работу сайта Центризбиркома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости
«По выводам экспертов, кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам президента Украины», — говорится в сообщении.
Проверяется возможная причастность к организации атаки «российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок», проинформировали в СБУ.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что ЦИК якобы подверглась кибератакам со стороны России 24 и 25 февраля.
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