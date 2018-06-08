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СБУ заявила, что нашла у Вышинского $200 тысяч и пистолет

08 июня 2018, 11:39  •  43 • Украина
Служба безопасности Украины сообщила, что провела санкционированный обыск в банковской ячейке главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
 
© РИА Новости
 

Как утверждается на сайте ведомства, в сейфе якобы обнаружили $200 тыс., предмет, похожий на пистолет «Браунинг 1906», и трудовой договор между Вышинским и МИА «Россия сегодня».

«Странно, что у Вышинского нашли не танк», — заявили РИА Новости в пресс-службе агентства, комментируя данное сообщение.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело по факту ограбления квартиры Вышинского.

1 июня суд в Херсоне отклонил апелляцию на его арест.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Вышинского задержали, а позднее арестовали на два месяца. 

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