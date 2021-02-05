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СБУ заявила, что «накрыла» сеть агентов ФСБ, планировавших похищение экс-командира Сил спецопераций

05 февраля 2021, 19:00  •  63 • Украина

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

Как передает пресс-центр СБУ, в состав сети входили бывшие спецназовцы военной разведки.

СБУ установила, что граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.

В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области - способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств - боевые самолеты Вооруженных сил на аэродроме «Кульбакино».

Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещении украинских Вооруженных сил, кадровом составе и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций, Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международного взаимодействия с иностранными партнерами и тому подобное.

Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди чиновников ВСУ.

Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессора одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тыс. долл.

В ходе проведения обысков изъят арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов разного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы и тому подобное.

На данный момент в отношении уличенных агентов осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1. ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.


Шпионская деятельность кадровых сотрудников ФСБ РФ, которые руководили агентурной сетью, расследуется в уголовном производстве по ч.1 ст. 114 (шпионаж) УК Украины.

Мероприятия по разоблачению агентурной сети осуществлялись и продолжаются под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

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