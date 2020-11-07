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СБУ завела против Шария дело из-за карты Украины без Крыма

07 ноября 2020, 18:25  •  105 • Украина

Служба безопасности Украины в ответ на заявление депутата от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко возбудила уголовное дело на блогера, лидера "Партии Шария" Анатолия Шария за показ видео в YouTube с картой страны без Крыма. Об этом Гончаренко написал 7 ноября в Telegram

Депутат рассказал, что получил ответ из СБУ на обращение с требованием предоставить правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.

«В документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции — «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — написал Гончаренко.

Он добавил, что «такие люди, как Шарий, своими действиями и призывами угрожают суверенитету» Украины.
Санкция указанной статьи Конституции предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее, в сентябре, как сообщила пресс-служба «прокуратуры Автономной Республики Крым», украинский суд заочно арестовал 65 летавших в Крым российских самолетов.

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