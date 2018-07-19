СБУ запретила въезд в страну председателю СЖР Владимиру Соловьёву

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила телеведущему, председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьёву въезд на территорию страны на три года.

Об этом сообщает Независимый медиапрофсоюз Украины (НМУ) со ссылкой на заявление спецслужбы.

Отмечается, что запрет был вынесен спецслужбой ещё 22 февраля 2018 года, однако лишь сейчас СБУ подтвердила данный факт НМУ.

«В интересах обеспечения национальной безопасности Украины 22 февраля 2018 года гражданину Российской Федерации Соловьёву Владимиру Геннадиевичу вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года», — указывается в заявлении.

26 июня власти Украины отказали во въезде на свою территорию Поле Слиер и российскому телеведущему Евгению Примакову. Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

Примаков, которого не пустили на Украину, в беседе с ФАН рассказал о произошедшем.