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СБУ заподозрила "русский код" в пропаже львовских военных данных

15 декабря 2018, 02:24  •  61 • В мире
На Украине обнаружили предпринимателей, получивших незаконным путем ценную информацию, которая принадлежит воинским подразделениям и предприятиям во Львовской области. По версии СБУ, бизнесмены с помощью ПО, сервера которого находятся в России, могли передать данные соседней стране.
Украинские правоохранители не исключают, что в России могут знать военную информацию военных частей и госпредприятий области. Как пишет Utro.ru, СБУ задержала предпринимателей, получивших незаконным путем ценную информацию, которая принадлежит воинским подразделениям и предприятиям во Львовской области.
Сообщается, что бизнесмены использовали для работы программное обеспечение "Парус" и "Афина". При этом, говорится в сообщении службы, Россия могла получить информацию о свыше 100 государственных и военных учреждений и организаций, полученную через местных посредников.
Как говорится на сайте СБУ, серверы программ находятся в России, потому сейчас на Украине полагают, что обладающая секретными данными РФ попытается навредить Незалежной.
В официальном заявлении Службы безопасности Украина говорится, что "похищенные с помощью российских программ базы данных стали доступными для страны-агрессора и могут быть использованы в ущерб национальной безопасности государства", – говорится в сообщении СБУ.

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