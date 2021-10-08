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СБУ заподозрила Медведчука в сговоре с высшими чиновниками Украины
08 октября 2021, 20:15 • 73 • В мире
Служба безопасности Украины предъявила новое обвинение в отношении председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
В СБУ обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. В материалах следствия говорится, будто Медведчук вступил в сговор с высшими должностными лицами страны, чтобы помешать доставке угля из ЮАР. При этом имён тех, с кем именно был устроен сговор, следствие не называет.
По мнению СБУ, все эти действия были направлены на срыв энергонезависимости Незалежной. Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов обвинил Медведчука в организации поставок угля с территории Донбасса.
Все обвинения со стороны СБУ сам политик не признаёт, связывая подозрения в свой адрес с политическим преследованием.
Ранее Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября.
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