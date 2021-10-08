СБУ заподозрила Медведчука в сговоре с высшими чиновниками Украины

Служба безопасности Украины предъявила новое обвинение в отношении председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

В СБУ обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. В материалах следствия говорится, будто Медведчук вступил в сговор с высшими должностными лицами страны, чтобы помешать доставке угля из ЮАР. При этом имён тех, с кем именно был устроен сговор, следствие не называет.

По мнению СБУ, все эти действия были направлены на срыв энергонезависимости Незалежной. Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов обвинил Медведчука в организации поставок угля с территории Донбасса.

Все обвинения со стороны СБУ сам политик не признаёт, связывая подозрения в свой адрес с политическим преследованием.

Ранее Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября.