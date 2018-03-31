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СБУ закрыла въезд высланным из США российским дипломатам

31 марта 2018, 22:54  •  97 • Украина
Служба безопасности Украины закрыла въезд 60 российским дипломатам, которых США выслали из страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
 
AFP
 

«Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из ООН в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта», — говорится в сообщении.

Ранее СБУ закрыла въезд высланным из Британии российским дипломатам в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

29 марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что 60 сотрудников дипкорпуса США должны покинуть Россию в течение недели.

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