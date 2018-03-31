СБУ закрыла въезд высланным из США российским дипломатам

Служба безопасности Украины закрыла въезд 60 российским дипломатам, которых США выслали из страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из ООН в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта», — говорится в сообщении.

Ранее СБУ закрыла въезд высланным из Британии российским дипломатам в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

29 марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что 60 сотрудников дипкорпуса США должны покинуть Россию в течение недели.