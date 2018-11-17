СБУ заинтересовалась епископами канонической УПЦ

На Украине «ширится, растет заболевание» именуемое процессом создания «единой поместной православной автокефальной церкви». Уже многие эксперты отметили, что вместо полноценной так называемый Вселенский патриарх Варфоломей пытается образовать Киевскую митрополию в собственном Константинопольском патриархате, уже и священники канонической УПЦ высказались в духе: «Руки прочь от УПЦ!» Но шаловливые и загребущие ручонки стамбульского Фанара и киевской Банковой, где расположена администрация Порошенко, не могут уже успокоиться. Им теперь, как в «Кавказской пленнице» - «или я веду ее в ЗВГС, или она ведет меня к прокурору».

При этом прокурор тут упомянут не просто ради красного словца. Прокурор не прокурор, но украинская спецслужба, чьей основной функцией является обеспечение государственной безопасности и контрразведка – СБУ – проявила неподдельный интерес к иерархам канонической УПЦ. И вовсе не по вопросу крещения сотрудников СБУ или их причастия. И даже не по теме исповеди.

Как сообщил на своей странице руководитель юридического отдела канонической Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов, «СБУ начала приглашать некоторых епископов УПЦ на «разговор» или «беседу».

- После недавних событий вокруг УПЦ, это совершенно ожидаемо, даже показательно, но я хочу обратите внимание, что закон не содержит такой формы общения как «разговоры» или «беседа». И дорогие Владыки и отцы сомневаются, что они там будут о Боге говорить! – констатирует Бахов и рекомендует брать с собой на «разговор» адвоката, поскольку «каждый имеет право на правовую помощь», не свидетельствовать против себя и родных в силу имеющихся на положений в законодательстве. А лучше всего, не откликаться на неформальные приглашения.

- Вы имеете право знать, кто вас вызывает, куда, почему, для чего и в качестве кого! А «приглашение» просите присылать по почте способом, предусмотренным законодательством, - советует протоиерей.

Спецслужбы могут приглашать кого угодно и с разными целями. Но этот случай приглашений явно не для вербовки, а для решения совершенно конкретной конфессиональной задачи нетрадиционными для религиозных конфессий способами. Цугцванг и дефицит времени – вот два термина, которые лучше всего описывают состояние интриги, затеянной Порошенко и поддержанной США. «Объединительный съезд» канонической конфессии и раскольничьих сект на Украине под угрозой. Первоначально его намечали на 22 ноября, но после конфузов и скандалов из окружения Порошенко стали раздаваться заявления, что конкретных дат никто якобы не называл. Как пишут в комментариях сами украинцы, СБУ, скорее всего, будет стараться получить от иерархов не гарантии личного присутствия на «съезде» (об этом реально мыслящие украинские политики уже и не мечтают), а хотя бы оформления доверенностей для голосования.

А тем временем на внешних церковных фронтах Порошенко и Варфоломей терпят поражение за поражением. Польская автокефальная православная церковь запретила своим священникам вступать в контакты с представителями самопровозглашенного так называемого «Киевского патриархата», очень жестко обозначив причины такого решения: потому что «они сделали много зла».

- Лишенные священного сана, не могут быть лидерами при установлении мира в Украинской православной церкви. Их действия провоцируют еще большие хаос и беспорядок, — решил собор епископов ПАПЦ и заключил. - Только соблюдение догматических и канонических норм церкви и сохранение вековых традиций защитят православие от сложных экклезиальных последствий в международном масштабе.

Не поддержала раскольников и Армянская апостольская церковь.

- Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые направлены на разделение, расчленение церкви, - сообщил журналистам в эту субботу католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II, отвечая на вопрос об отношении к «объединительному» съезду.

Напомним, ранее действия Варфоломея осудили и иерархи Сербской православной церкви, которые призвали созвать Всеправославный собор по вопросам предоставления автокефалии.

В таких условиях только и остается, что надеяться на последнюю соломинку. На устрашающую беседу в стенах СБУ. Или на действенность шантажа. Иначе у Порошенко, Филарета и Варфоломея, похоже, никак не получиться свое «духовное войско». И, да, напомним, что по своей Конституции Украина пока еще остается светским государством, где религия отделена от государства.

Высокие отношения.

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