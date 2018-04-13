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СБУ задержала устроивших взрыв возле мемориала во Львове
13 апреля 2018, 16:39 • 26 • Украина
Сотрудники спецслужб Украины задержали злоумышленников, причастных ко взрыву возле польского Мемориала орлят во Львове. Об этом сообщил на брифинге представитель СБУ.
© Пресс-служба президента Украины
«Указанные лица прибыли во Львов из Киева специально для совершения этого преступления, они купили за $800 автомобиль с иностранной регистрацией. Это транспортное средство и стало единственной зацепкой, которая помогла раскрыть преступление», — цитирует ТАСС представителя СБУ.
Отмечается, что один из задержанных проживал в Киеве, другой — во Львове.
Ранее МИД Польши призвал найти злоумышленников.
13 марта во Львове возле польского мемориала произошёл взрыв.
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