СБУ задержала российский танкер

- Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе, - говорится в сообщении Службы безопасности Украины. Сейчас, по сообщениям украинской стороны, контрразведка вместе с военной прокуратурой готовят ходатайство в суд для ареста судна.

Российский танкер NEYMA. Фото Yevgeniy B. / marinetraffic.com

Где произошло задержание танкера, пока не сообщается. Стоит напомнить, что российская сторона действительно выставляла в районе моста при попытке провокации грузовое судно, чтобы не доводить дело крайности и необходимости топить украинские катера. Однако совершенно точно, что гражданский капитан и гражданское судно было обязано выполнить распоряжение командования Погранохраны в российских территориальных водах. В связи с чем нынешняя выходка украинских спецслужб может расцениваться как акт пиратства, причем, уже на международном уровне.

Вместе с тем, такие откровенно пиратские действия Украины превращают вероятность возвращения украинских моряков, задержанных как раз за Керченскую провокацию в близкую к нулевой. Чего в Киеве при подготовке новой провокации не могли не понимать.

Враждебные действия Украины на море могут привести и к другим отрицательным последствиям для украинской стороны. Например, украинские моряки на Азове могут снова на долгое время стать на прикол и сушить свои сети на берегу. Как они это уже делали на протяжении нескольких месяцев. Есть и другие варианты ответа.

Танкер Neyma в настоящее время находится в порту Измаила, где, судя по всему, он и был задержан. Судно было построено в 1989 году в Болгарии. Порт приписки – Таганрог, судно принадлежит ООО «Волго-Донское Судовое Агентство» и ходит под флагом Российской Федерации. NEYMA имеет размер в длину 122м и ширину 15м. Валовый тоннаж судна составляет 2868 тон. Экипаж укомплектован, по предварительным данным, гражданами РФ.

Нефтеналивной танкер NIKA SPIRIT - под этим именем Neyma ходит, как утверждает украинская сторона, после известных событий - класса «река-море», что подтверждает и его осадка (всего 3 метра), явно пришел в порт Измаила с грузом. Перед этим он в обязательном порядке запросил вход в украинские территориальные воды, прошел по Дунаю вверх по течению и, точно так же, по всем инструкциям, согласовал заход в порт с капитаном порта. Такой порядок. И на всех этапах ему было дано «добро». Следовательно, речь идет ни о какой не случайности, а о явно заранее продуманной провокации.

После известных событий танкер поменял не только название, но и компанию-судовладельца, и порт приписки. И пытаться привлекать его сейчас к какой-то ответственности нет абсолютно никаких оснований.

При этом, следует отметить, что в рамках возбужденного на Украине уголовного дела в качестве подозреваемых проходят 15 должностных лиц высшего российского военного руководства, в том числе один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник, но нет ни одного гражданского лица. Что не помешало украинской стороне объявить украинским спецслужбам захваченный танкер вещественным доказательством и провести на захваченном танкере обыск, изъять судовой журнал и другие документы, записи переговоров, а также допросить экипаж.

Напомним, это не первый случай пиратства со стороны украинских властей. В августе прошлого года в порту Херсона под надуманным предлогом был задержан и арестован на неопределенный срок танкер «Механик Погодин» (о чем писала «КП»), который в настоящее время в этом же порту и находится.

Кстати, согласно принятому Постановлению Правительства РФ, горюче-смазочные материалы на Украину поставляются в особом режиме, по специальным разрешениям. Самое логичное, что можно сейчас предпринять, так это полностью прекратить поставки ГСМ на Незалежную. Тем более, что значительная часть российского общества давно поднимает этот вопрос, недоумевая, как можно снабжать Украину той же соляркой для танков, стреляющих на Донбассе, и прочей армейской техники. После этого случая и бизнес должен убедиться, что торговать с этой страной – себе дороже.

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