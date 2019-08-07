|
СБУ задержала пытавшихся продать оружие военных ВСУ
07 августа 2019, 15:54 • 89 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала военнослужащих одной из частей ВСУ, которые пытались продать гранатомёты, гранаты и патроны.
©ssu.gov.ua
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Уточняется, что трое военнослужащих и их сообщник пытались продать 12 гранатомётов РПГ-22 и РПГ-26, 30 гранат РГД-5 и Ф-1, более 30 подрывников для гранат и почти 3000 патронов. За всё оружие они просили 50 тыс. гривен.
Подозреваемых задержали при попытке осуществить сделку.
В июне офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.
В январе генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что на руках у жителей страны находится до 5 млн единиц нелегального оружия.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 августа 2019, 17:54
|
05 августа 2019, 12:09
|
03 августа 2019, 03:09
|
05 августа 2019, 08:54
|
05 августа 2019, 15:24
|
01 августа 2019, 04:09
|
04 августа 2019, 06:54